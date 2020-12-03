Alman ve İspanyol basını, İrfan Can Kahveci'yi öve öve bitiremedi

RB Leipzig'e karşı hat-trick yapmasına karşın yenilgiyi engelleyemeyen Başakşehir'in milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, performansıyla Alman ve İspanyol basınında manşetleri süsledi. Birçok açıdan tarihe geçen başarılı futbolcuyla ilgili İngiliz efsane Matt Le Tissier ve Alman gazeteci Eric Krakauer dikkat çeken detaylar verdiler.

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e karşı 3 gol atsa da son dakikalarda yediği gole engel olamadı ve sahadan 4-3 yenik ayrıldı. Almanya başta olmak üzere Avrupa basını ise maç hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Gecenin en güzel maçları arasında gösterilen karşılaşmada hat-trick yapan İrfan Can Kahveci ve son dakikada golü atan Alexander Sörloth ön plana çıktı.

Alman basını karşılaşmaya çok geniş yer verirken İspanyollar da Başakşehir'in performansına dikkat çekti.

İşte atılan manşetlerden bazıları;

BILD: İstanbul'da 7 gollü çılgın gece! Bunun adı çılgınlık... 20 milyon euroluk Sörloth, ilk golünü attı ama çok önemli bir anda attı.

SPORT1: İstanbul'daki nefes kesen maçta Leipzig'i son dakikada Sörloth kurtardı! Başakşehir, Manchester United'ı yenerek kalitesini göstermişti zaten, bu maçta da gördük.

FOCUS: Sörloth, Leipzig'deki ilk golü için en önemli anı beklemiş! 90+2'de attığı golle Leipzig'n tur umutlarını son maça taşıdı.

WELT: Leipzig, son 16 için şansını Sörloth ile sürdürdü. İstanbul'daki çılgın maçta tam 7 gol! En önemlisi Sörloth'dan geldi.

SPORTSCHAU: Leipzig'den Başakşehir önünde müthiş galibiyet! İstanbul'daki maç nefes kesti, 90+2'de sahneye Sörloth çıktı.

KICKER: Sörloth gol atmak için çok bekledi ama ilk golü için doğru zaman! Leipzig, Başakşehir önünde gereksiz bir heyecan yaptı ama Sörloth ile kurtuldu.

MUNDO DEPORTIVO: Başakşehir, Lezipzig'e çok sorun çıkarttı, çok zorladı. İrfan Can'ın golleri harikaydı ama Almanlar, son dakika golü ile Manchester United karşısında final maçına çıkmaya hak kazandı.

AS: İstanbul'da gol düellosunda son sözü uzatmalarda Sörloth söyledi. Çılgın bir maçtı, son dakikaya kadar heyecan sürdü.

İNGİLİZ EFSANEDEN İRFAN CAN YORUMU

Öte yandan eski İngiliz futbolcu Matt Le Tissier, İngiltere'de karşılaşmayı yorumlarken "İrfan Can Kahveci hat-trick yaptı ama takımı kaybetti. Acını anlıyorum İrfan, kariyerimde 2 kez benim de başıma geldi" şeklinde konuştu.

İspanyol gazeteci Mario Mijenz Garcia maçın ardından "İrfan Can inanılmaz bir futbolcu. Onu Sevilla'da görmek isterdim. İnanılmaz bir gösteri yaptı" diye paylaşımda bulundu.

"SEVILLA HABERLERİ DOĞRU MUYDU BİLMİYORUM"

Bir başka gazeteci Eric Krakauer ise "İrfan Can Kahveci gelecek sezon 5 büyük ligde oynamazsa çok üzülürüm. Yaz aylarında Sevilla görüşüyordu ama doğru haber miydi bilmiyorum" şeklinde paylaşımda bulundu.

İRFAN BİRÇOK AÇIDAN TARİHE GEÇTİ

Leipzig'e karşı hat-trick yapan İrfan Can; Arda Turan, Tuncay Şanlı ve Burak Yılmaz'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta Türk takımları lehine 3 gol atan dördüncü oyuncu olmayı başardı. Başarılı ortasaha Şampiyonlar Ligi'nde 16 yıl sonra ceza sahası dışından hat-trick yapan ilk futbolcu oldu. Kahveci'den önce bunu Wayne Rooney başarmıştı.

Milli futbolcu ayrıca, bu istatistiği yakalayıp mağlup olan ilk isim oldu. 2014'te Manchester United'ı Kadıköy'de 3-0 yenen Fenerbahçe'nin tüm gollerini Tuncay Şanlı atmıştı. 2012'de ise Cluj deplasmanından 3-1 galip ayrılan Galatasaray'ı Burak Yılmaz sırtlamıştı.

Öte yandan İrfan Can Kahveci, Şampiyonlar Ligi tarihinde hat-trick yaptığı maçtan mağlup ayrılan üçüncü oyuncu oldu.