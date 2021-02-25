Alman teknik direktör Christoph Daum'un Fenerbahçe'den teklif aldığı iddiası
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Alman teknik direktör Christoph Daum'un Fenerbahçe'den teklif aldığı iddiası

25.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:19
Alman teknik direktör Christoph Daum'un Fenerbahçe'den teklif aldığı iddiası

Yeni teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe yönetiminin iki hafta önce Christoph Daum'un kapısını çaldığı ileri sürüldü. Alman Bild Gazetesi'ne açıklamada bulunan Daum, Fenerbahçe'den resmi bir teklif almadığını söyledi.

Göztepe yenilgisi ile beraber şampiyonluk yolunda büyük yara alan Fenerbahçe'de ortaya atılan bir iddia gündemi sarstı. Yönetimin ismi Erol Bulut'un yerine anılan Christoph Daum'un kapısını iki hafta önce çaldığı öne sürüldü. Takımın Galatasaray yenilgisinden sonra Alman hocayla bağlantı kurulduğu iddia edildi.

"FENERBAHÇE'DEN RESMİ BİR TEKLİF ALMADIM"

İddiaların gündeme gelmesinin ardından Christoph Daum, Alman Bild Gazetesi'ne açıklamada bulundu. "Fenerbahçe'den teklif aldınız mı?" sorusuna cevap veren Daum, "Fenerbahçe'den resmi bir teklif almadım" şeklinde cevap verdi. Daum'un "teklif almadım" açıklamasına rağmen Alman Bild Gazetesi, "Daum bir teklif almadığını açıklasa da bu teklif beklenenden daha hızlı bir şekilde gelebilir. Zira Fenerbahçe şampiyonluk yolunda yara aldı ve bu tablo pazar günü oynanacak olan Trabzonspor maçından sonra da ağırlaşabilir. İstanbul'da bir kurtarıcı gibi getirilen süperstar Mesut Özil, neredeyse bir yıl boyunca antrenman yapamadan rekabete dayalı bir ligde form arıyor" denildi.

Doğruluk Kontrolü
Alman teknik direktör Christoph Daum'un Fenerbahçe'den teklif aldığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
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Yeni teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe yönetiminin iki hafta önce Christoph Daum'un kapısını çaldığı ileri sürüldü.

Alman Bild Gazetesi'ne açıklamada bulunan Daum ise Fenerbahçe'den resmi bir teklif almadığını söyledi.

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