Alman teknik direktör Christoph Daum'un Fenerbahçe'den teklif aldığı iddiası

Göztepe yenilgisi ile beraber şampiyonluk yolunda büyük yara alan Fenerbahçe'de ortaya atılan bir iddia gündemi sarstı. Yönetimin ismi Erol Bulut'un yerine anılan Christoph Daum'un kapısını iki hafta önce çaldığı öne sürüldü. Takımın Galatasaray yenilgisinden sonra Alman hocayla bağlantı kurulduğu iddia edildi.

"FENERBAHÇE'DEN RESMİ BİR TEKLİF ALMADIM"

İddiaların gündeme gelmesinin ardından Christoph Daum, Alman Bild Gazetesi'ne açıklamada bulundu. "Fenerbahçe'den teklif aldınız mı?" sorusuna cevap veren Daum, "Fenerbahçe'den resmi bir teklif almadım" şeklinde cevap verdi. Daum'un "teklif almadım" açıklamasına rağmen Alman Bild Gazetesi, "Daum bir teklif almadığını açıklasa da bu teklif beklenenden daha hızlı bir şekilde gelebilir. Zira Fenerbahçe şampiyonluk yolunda yara aldı ve bu tablo pazar günü oynanacak olan Trabzonspor maçından sonra da ağırlaşabilir. İstanbul'da bir kurtarıcı gibi getirilen süperstar Mesut Özil, neredeyse bir yıl boyunca antrenman yapamadan rekabete dayalı bir ligde form arıyor" denildi.