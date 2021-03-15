Alman otomotiv devi Volkswagen, 4 bin kişiyi işten çıkaracak
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Alman otomotiv devi Volkswagen, 4 bin kişiyi işten çıkaracak

15.03.2021 14:56 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:14

Alman otomotiv şirketi Volkswagen, 4 bin çalışanını işten çıkarma kararı aldı. Reuters'a konuşan kaynaklar 1956-1964 arasında doğanların işten çıkarmadan etkileneceğini söyledi.

Alman otomotiv şirketi Volkswagen'den kaynaklar Reuters haber ajansına açıklamalarda bulundu. İsmini açıklamayan kaynaklar şirket içerisinde çok ciddi bir işten çıkarma dalgası yaşanacağını açıklayarak Almanya'da çalışan 4 bin kişinin bundan etkileneceğini duyurdu.

ÇALIŞANLARA ERKEN VE KISMİ EMEKLİLİK TEKLİF EDECEK

Reuters'a konuşan kaynaklar, Volkswagen'in birçok çalışanına erken ve kısmi emeklilik teklif edeceğini ve bu sebeple 500 milyon euro (4.48 milyar TL) harcanacağını açıkladı.

Alman şirketin 1956 ile 1960 doğumlu çalışanlarına erken emeklilik teklif edeceği belirtilirken 1964 doğumlulara kadar olan çalışanlara da kısmi emeklilik teklif edilebileceği kaydedildi.

İŞE ALIMLAR DURDURULDU

Reuters'a konuşan iki farklı kaynak 120 binden fazla insanın çalıştığı 6 fabrikadan 4 bin kişinin işten çıkarılacağını söyledi. Alman gazetesi Handelsblatt da daha önce yaklaşık 5 bin kişinin şirketle ilişiğinin kesileceğini öne sürmüştü.

Volkswagen konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, bir süredir Tesla gibi bir şirket olmak istediğinin sinyalini veriyordu. Volkswagen, sadece otomotiv şirketi olmaktan çok Tesla gibi bir teknoloji şirketi olmak için kolları sıvamıştı. Volkswagen, 2021 yılının sonuna kadar işe alımı durdurma kararı almış ve sadece elektrikli otomobiller, dijitalleşme ve akü teknolojileri konusunda eleman alımına karar kılmıştı.

Alman otomotiv devi Volkswagen, 4 bin kişiyi işten çıkaracak
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