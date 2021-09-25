Alman kulüpleri Kerem için sıraya girdi! Galatasaray, astronomik bir teklif gelmezse satmayacak - Haberler Spor
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Alman kulüpleri Kerem için sıraya girdi! Galatasaray, astronomik bir teklif gelmezse satmayacak

Haberler.com - Haberler | Spor

Avrupa'nın radarında olan Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu için, Alman kulüpleri harekete geçiyor. Bundeliga ekipleri Wolfsburg, Stuttgart ve Hoffenheim'dan temsilcilerin genç yıldızı hem Göztepe hem de Marsilya maçında izleyecekleri öğrenildi. Kerem'in performansının beğenilmesi durumunda ocak ayında sarı-kırmızılıların kapısı çalınacak. Ancak Galatasaray, astronomik bir teklif gelmemesi durumunda 22 yaşındaki futbolcunun gidişine onay vermeyecek.

Süper Lig'de 4 haftadır galibiyete hasret kalan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri artıyor. Sarı-kırmızılıların 24Erzincaspor'dan transfer ettiği genç yıldız için Alman kulüpleri sıraya girdi.

GÖZTEPE VE MARSİLYA MAÇINDA İZLENECEK

Akşam'ın haberine göre; Kerem Aktürkoğlu için Wolfsburg, Stuttgart ve Hoffenheim'ın Türkiye'ye temsilci göndereceği ve 22 yaşındaki kanat oyuncusunu izleteceği ortaya çıktı. Plana göre hem Göztepe hem de Fransa'daki Marsilya maçlarında Kerem takip edilecek ve hazırlanacak rapor doğrultusunda, yeni bir izlenme takvimi daha oluşturulacak. Avrupa'daki transfer piyasasının nabzını tutan otoriteler, Kerem için ocak ayında Galatasaray'ın kapısının ciddi şekilde çalınabileceğini ifade ediyor.

ASTRONOMİK TEKLİF GELMEZSE SATILMAYACAK

3 Alman ekibinin de temsilcilerden olumlu geri dönüş alması halinde- ocak ayında Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor. Galatasaray astronomik bir teklif almaması halinde Kerem Aktürkoğlu'nu satmayı düşünmüyor.

Alman kulüpleri Kerem için sıraya girdi! Galatasaray, astronomik bir teklif gelmezse satmayacak
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