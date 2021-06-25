Alkol ve tütün ürünlerinde yılın ikinci yarısında ÖTV sabit tutulacak
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Alkol ve tütün ürünlerinde yılın ikinci yarısında ÖTV sabit tutulacak

Alkol ve tütün ürünlerinde yılın ikinci yarısında ÖTV sabit tutulacak
Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım - Haberler | Ekonomi

Alkol ve tütün ürünlerinde yılın ikinci yarısında özel tüketim vergisi (ÖTV) uygulamalarında değişiklik olmayacak.

Alkol ve tütün ürünlerinde yılın ikinci yarısında özel tüketim vergisi (ÖTV) uygulamalarında değişiklik olmayacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, meyve suları, ambalajlanmış sular, gazozlar, alkollü içeceklerin asgari maktu vergi tutarı ile tütün içeren sigaralar, puroların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışa göre yapılması gereken otomatik güncelleme Temmuz-Aralık 2021 döneminde uygulanmayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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