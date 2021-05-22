Alışveriş sepetinden araba yaptı: 120 km hız yapabiliyor
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Alışveriş sepetinden araba yaptı: 120 km hız yapabiliyor

Alışveriş sepetinden araba yaptı: 120 km hız yapabiliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun'da otomobil tamircisi 26 yaşındaki Ahmet Hamurcu kasası alışveriş sepetinden oluşan ve 120 kilometre hıza kadar ulaşan sıra dışı bir araç yaptı.

Samsun'da otomobil tamircisi 26 yaşındaki Ahmet Hamurcu kasası alışveriş sepetinden oluşan ve 120 kilometre hıza kadar ulaşan sıra dışı bir araç yaptı. Herkes tarafından ilgi ile karşılanan araç trafikte sürücülerin dikkatini çekiyor.

Otomobil tamircisi Ahmet Hamurcu, internette video izlerken yurt dışında kasası büyük alışveriş sepetlerinden oluşan Go-Kart araçlarına benzer bir araç yapıldığını gördü. Kendisi de böyle sıra dışı bir araç yapmak için kollara sıvayan Hamurcu, kendi yorumlarını katarak 4 gün süren çalışmanın sonunda aracını tamamladı. Mini araç, Go-Kart tekerleklerinden, kasası alışveriş sepetinden, 125 cc gücünden bir motosiklet motorundan oluşuyor. Vites sistemi de bulunan mini aracın alışveriş sepetine oturduktan sonra keyifli bir sürüş zamanı başlıyor.

"Can sıkıntısıyla başladım"

Yaptığı aracın herkes tarafından ilgiyle karşılandığı belirten Ahmet Hamurcu, "Böyle el yapımı işlere merakım vardır. Mekanik olan şeylere ilgi duyuyorum. İnternette bir araç gördüm. Amerika'da gençler yapmış. Tamamen ona benzeyen değil de biraz daha kendi yorumumu katarak bu şekilde bir araç yaptım. Zaten malzemelerin çoğu elimde vardı. Daha doğrusu video izlerken market sepeti yanımda duruyordu. Can sıkıntısıyla başladım, 4 günde yaptım. Bu işi seven insanlar böyle bir şey yapabilirler. İnsanlara bazı şeyler zor geliyor. Tekerler Go-Kart aracı tekeridir. Motor zaten 125 cc'lik bir motosikletin motorudur. Kasası market sepetinden. Diğer parçalarını hepsini kendim birleştirdim. Yoldan geçen arabalar olsun, insanlar olsun herkesin hoşuna gidiyor. Biz de eğlenmek için biniyoruz" dedi.

Alışveriş sepetinden araba yaptı: 120 km hız yapabiliyor
Alışveriş sepetinden araba yaptı: 120 km hız yapabiliyor
Alışveriş sepetinden araba yaptı: 120 km hız yapabiliyor
Alışveriş sepetinden araba yaptı: 120 km hız yapabiliyor
Alışveriş sepetinden araba yaptı: 120 km hız yapabiliyor
Alışveriş sepetinden araba yaptı: 120 km hız yapabiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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