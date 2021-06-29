Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği başkanlık seçimi yapıldı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin (AYD) 29 Haziran'da düzenlenen 13. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2021-2023 dönemi başkanlık görevine oy birliği ile yeniden Prof. Dr. Hüseyin Altaş'ın seçildiği bildirildi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin (AYD) 29 Haziran'da düzenlenen 13. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2021-2023 dönemi başkanlık görevine oy birliği ile yeniden Prof. Dr. Hüseyin Altaş'ın seçildiği bildirildi.

AYD'nin Başkanlık görevini üstlenecek ismin yanı sıra yönetim kurulu, danışma ve denetim kurullarının da belirlenmesi amacıyla yapılan 'Genel Kurul Toplantısı'nda, Prof. Dr. Hüseyin Altaş oy birliği ile yeniden başkanlık görevine getirildi.

'AVM'LERİN KAMU HİZMETİ VEREN KURUMLAR OLDUĞUNU VURGULADIK'

AYD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yeniden üstlenmesinin hemen ardından 2020 yılında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren ve düşüncelerini paylaşan Altaş şunları söyledi:

"2020 yılında pandemiyle hepimizin hayatına büyük değişimler oldu. Sevdiklerinizle bir arada olun, kucaklaşın derken, birdenbire sevdiklerinizle görüşmeyin, kucaklaşmayın demeye başladık hepimiz. Alışveriş merkezleri yatırımcıları ve derneğimiz de bu süreçte çok aktif bir şekilde kamu ve halk sağlığını birinci öncelik görerek çalışmalarını yürüttü ve sektöre yön verdi. Türkiye'de ilk vakalar görülmeye başladığında resmi hiçbir karar olmamasına rağmen kamu ve çalışan sağlığını düşünerek, alışveriş merkezlerinin kapanması yönünde karar aldık. Bu çok önemli bir karardı. Sonrasında da pandemi süreci boyunca perakendeye destek verilmesi, alışveriş merkezlerinde sağlık ve hijyen önlemlerinin alınması, pandemi sürecine yönelik araştırma ve etkinliklerin düzenlenmesi, TSE Kovid-19 Güvenli Hizmet Sertifikası gibi çalışmalar yaptık. AVM kütüphaneleri ve Milli Eğitim Bakanlığı ile sürdürmekte olduğumuz projelerle alışveriş merkezlerinin aynı zamanda kamu hizmeti veren kurumlar olduğunu vurguladık. Tüm bu çalışmalar ve hizmetler alışveriş merkezlerinin algısına son derece pozitif katkı sağladı. Bu dönemde basın, kamu otoriteleri ve ilgili bakanlıklarla da yakın temaslar devam etmiş, özellikle pandemi süreci yönetiminin en doğru şekilde sürdürülebilmesi ve kendimizi anlatma adına başarılı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. AYD'nin yeni döneminde de aynı istikrarlı yönetim anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

YENİ DÖNEMDE GÜNDEMDE NORMALLEŞME VAR

Pandemi süreci ve 2020 yılına yönelik değerlendirmelerinin ardından 2021 yılında sektör ve dernek olarak hedefleri hakkında da bilgi veren Altaş şöyle konuştu:

"Pandemi ile mücadelede umuyoruz sona geldik. Bundan sonra önümüzde odaklanmamız gereken güncel konular var. Yürürlükte olan Borçlar Kanunu, Ticari Gayrimenkul kiralamalarına ilişkin madde içermiyor. Ticari Gayrimenkul kiralama esaslarına ilişkin maddelerin Borçlar Kanunu'nda yer alması önümüzdeki dönemde öncelikli gündem maddelerimiz arasında yer alacak. Yine Perakende Kanununda da alışveriş merkezlerini de ilgilendiren önemli maddeler var. Alışveriş merkezleri 600 bin doğrudan, 3 milyon dolaylı istihdam ve 13,5 milyon metre kare kiralanabilir alanıyla büyük bir sektör. Sektörü olumsuz etkileyecek her gelişmenin birçok farklı sektörü de olumsuz etkileyeceğini unutmamak gerekiyor. 1 Temmuz itibariyle başlayacak normalleşme umuyoruz aynı zamanda hep birlikte ciro ve ziyaret sayılarını arttırmaya odaklanacağımız, tüm süreçlerin normal işlediği günlerin de başlangıcı olacak. Bizler alışveriş merkezi yatırımcıları ve AYD Yönetim Kurulu olarak sektör dinamiklerine ve hassasiyetlerine şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da birleştirici, uzlaştırıcı bir yaklaşımla katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

Prof. Dr. Hüseyin Altaş Hakkında:

1968 Denizli doğumlu olan Prof. Dr. Hüseyin Altaş, Ankara Hukuk Fakültesi mezunu olup uzun yıllar Ankara Hukuk'un akademik kadrosunda yer alarak Türkiye'nin önemli hukukçularını yetiştirmiştir. Altaş'ın hukuk alanında basılı altı adet kitabı, yerli ve yabancı dilde yayınlanmış 200'ün üzerinde makalesi, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunduğu onlarca tebliği bulunmaktadır. Akademik hayatına İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Öğretim Üyesi olarak devam eden Prof. Dr. Hüseyin Altaş, aynı zamanda bir aile şirketi ve Arcadium AVM'nin de ortağı olan Altaş Yatırım A.Ş.'nin ortakları arasında yer almakta ve Mayıs 2019'dan beri AYD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı