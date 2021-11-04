Alım satımda kimlik ibrazının iptalini isteyen döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi - Haberler Ekonomi
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Alım satımda kimlik ibrazının iptalini isteyen döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
Alım satımda kimlik ibrazının iptalini isteyen döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın döviz alım satımında getirdiği kimlik ibraz etme şartı tepki çekti. Kararın iptali istenirken, döviz büroları bugün geçici süreliğine kepenk indirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz ay döviz alım satımında yeni bir düzenlemeye gitti. Düzenleme ile döviz alım satımlarda alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu hale geldi.

Karar tepkileri de beraberinde getirdi. Tepkiler sonrası bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı, kararın döviz piyasalarına yönelik bir müdahale olmadığını, döviz bürolarının kurumsallaşmasına yönelik bir adım olduğunu ifade etti.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu yeni uygulamanın sektördeki kayıt dışılığın azaltılması ve kurumsallaşma düzeyinin artırılması ile uluslararası düzenlemelere uyum dışında başka hiçbir amacı yoktur. Tebliğ ile yapılan değişiklik döviz piyasalarına ilişkin bir müdahaleyi kesinlikle içermemektedir. Düzenleme, sadece döviz bürolarının işleyişi ve kurumsallaşmasına yönelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak hazırlanmıştır."

Düzenleme vatandaşın olduğu gibi döviz bürosu işletenlerin de tepkisini çekti. Kararın iptal edilmesini isteyen döviz büroları saat 11.45'te geçici süreliğine kepenk indirdi. İstanbul'daki kepenk kapatma eyleminin ardından Beyazıt Meydanı'nda açıklama yapan döviz bürosu temsilcileri, düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Döviz bürolarının kepenk indirmesi sosyal medyada da TT oldu. Birçok kullanıcı "#DövizcilerKepenKapatıyor" hashtag'iyle paylaşım yaptı.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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