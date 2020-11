Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim

Alvaro Morata'nın eşi Alice Campello, İspanyol golcüyle tanışma hikayelerini anlattı. Juventus'taki ilk döneminde bir kampta imza isterken kameralara yansıyan ve efsaneleşen fotoğraf sayesinde Morata'nın kendisini bulduğunu söyleyen Campello, başarılı forvetin yaptığı fedakarlıkların kendisini çok etkilediğini belirtti.

Bu sezon Juventus formasıyla gösterdiği performansla Avrupa'nın en formda forvetlerinden biri olan Alvaro Morata'nın eşi Alice Campello, İspanyol golcüyle nasıl tanıştıklarını anlattı.

Chi Dergisi'ne bir röportaj veren Campello, Juventus'taki ilk döneminde Morata'nın kendisinin sadece bir fotoğrafını gördüğünü ve o fotoğraf üzerinden kendisine ulaşmaya çalıştığını söyledi.

"AİLEMLE TANIŞMAK İÇİN 8 SAAT ARALIKSIZ ARAÇ KULLANDI"

"Sadece bir fotoğrafımı görmüş ve birçok kişiyle iletişime geçip, beni tanıyıp tanımadıklarını sormuş ancak hiç ortak arkadaşımız yoktu" diyen Alice Campello, "Sonrasında Instagram hesabımı bulmuş ve bana mesaj attı. Attığı ilk mesajı en başta görmedim, aylar sonra cevap verdim ve sonrasında tanıştık. İlk buluşmamızda benden inanılmaz etkilendiğini gördüm çünkü ciddi olduğunu hemen gösterdi. Mesela ilk buluşmamızdan iki hafta sonra, ertesi gün sabah Torino'da antrenmanı olmasına rağmen ailemle tanışmak için 8 saat aralıksız araç kullanarak yanımıza gelmişti. Bu ve bunun gibi binlerce jest... Ailesi ve arkadaşları onu hiç böyle görmemişti ve benimle evlenmek istediğini söylemekten hiç vazgeçmedi. İlişkimiz başladıktan 8 ay sonra da bana evlenme teklif etti. Üzerinden 5 yıl geçti ve bu sürede 3 çocuk sahibi olduk. Sanırım aşkın en büyük göstergesi bu. Önceliklerinizi değiştirirseniz ve sadece sevdiğiniz insanla bir şeyler inşa etmek isterseniz başarabilirsiniz. Benim de hislerim Alvaro ile aynıydı" şeklinde konuştu.

AŞIK OLMA NEDENLERİNİ SIRALADI

İspanyol golcüye aşık olmasının nedenlerini sıralayan Campello, "Her güzel şeyi benim için ve benimle birlikte yaşaması, mutluluğunun benim mutluluğuma bağlı olması, her zaman yanımda olması, oluşan her kötü durumda elimi bırakmaması ve her zaman beni önceliği olarak görmesi, Alvaro'ya aşık olmam için yeterli şeyler" dedi.

"ÇOCUKLARIM İÇİN HAYALİNİ KURDUĞUM KİŞİ"

Morata'nın harika bir baba olduğunu belirten Alice Campello, "Günlük hayatta çocuklarıyla sürekli ilgileniyor. Onlarla zaman geçirmeyi, onlara bir şey öğretmeyi ve onlarla oynamayı gerçekten çok seviyor. O ideal bir baba, çocuklarım için hayalini kurduğum kişi. Gerçekten çok şanslıyım" ifadelerini kullandı.