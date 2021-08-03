Alican Kaynar, Tokyo 2020'yi 8. sırada tamamladı
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Alican Kaynar, Tokyo 2020'yi 8. sırada tamamladı

Alican Kaynar, Tokyo 2020'yi 8. sırada tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yelkende Finn sınıfında Alican Kaynar, olimpiyat oyunlarını 8. sırada bitirdi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yelkende Finn sınıfında Alican Kaynar, olimpiyat oyunlarını 8. sırada bitirdi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 11. gün yarışlarıyla devam ediyor. Alican Kaynar, olimpiyat tarihinde yelkende ilk kez madalya mücadelesine çıkmaya hak kazanmıştı. Finn sınıfında Kaynar, final yarışını 5. sırada bitirdi.

Genel sıralamada ise 8. basamakta yer alan Alican Kaynar, olimpiyatları tamamlamış oldu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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