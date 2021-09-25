Aliağa Petkimspor bu sezon daha enerjik olmak istiyor - Haberler Spor
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Aliağa Petkimspor bu sezon daha enerjik olmak istiyor

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'un genel menajeri Levent Türknas, "Bu sezon daha iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum.

ALİAĞA, İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'un genel menajeri Levent Türknas, "Bu sezon daha iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Daha enerjik olacağız." dedi.

Türknas, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle seyircisiz oynanan geçen sezonun "tatsız ve tuzsuz" geçtiğini söyledi.

Bu sezon salonlara yüzde 50 kapasiteyle seyirci alınacak olmasının basketbolseverleri heyecanlandırdığını kaydeden Türknas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de ona göre hazırlıklarımızı yaptık, koltuklarımızı belirledik. Bilet satışlarımız için organizasyonu yaptık. Hoş bir lig olacak, gittiğimiz deplasmanlarda seyirci önüne çıkacağımız için daha heyecanlı daha çekişmeli daha başa baş geçecek maçlar. Tekrar sönmeye yüz tutan basketbol ateşi alevleneceğini düşünüyorum. Güzel bir lig bizi bekliyor."

Sezonun ilk maçında Pınar Karşıyaka ile derbi mücadelesi vereceklerini dile getiren Türknas, rakiplerinin FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğu hedefleyen bir ekip kurduğunu söyledi.

Kendileri açısından taraftarlarıyla buluşacakları ilk maç heyecanı yaşadıklarını belirten Türknas, şunları kaydetti:

"Bu sezon daha iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Daha enerjik olacağız. Pınar Karşıyaka maçı da güzel olacak, seyirciyle buluşacağımız için de çok heyecanlıyız. Bütün Aliağa seyircisini, İzmir halkını bu açılış maçına davet ediyorum. Basketbolu çok özlediklerini düşünüyorum. güzel ve çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum."

Aliağa Petkimspor'un 2. sezonu

Ligin ilk maçında yarın saat 15.30'da ENKA Spor Salonu'nda diğer İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek Aliağa Petkimspor, geçen sezon yükseldiği ING Basketbol Süper Ligi'nde İzmir'i temsil eden 9. takım olmuştu.

Daha önce Aliağa Petkim'le yine Süper Lig'de yer alan Aliağa ilçesinin ekibi Aliağa Petkimspor, geçen sezon son müsabakaların ardından ligde kalmayı başardı.

Geçen sezonu 10 galibiyet ve 20 mağlubiyetle tamamlayan Aliağa Petkimspor, Litvanyalı Kestutis Kemzura'nın yerine başantrenörlüğe Can Sevim'i getirdi. Aliağa Petkimspor, kadrosunu Darko Planinic, Demitrius Conger, Gary Browne Ramirez, Justin Jamel Wright Foreman, Peyton James Aldridge, Erol Can Çinko, Metehan Akyel, Nusret Yıldırım, Ömer Yasir Küçük ve Sinan Sağlam'la güçlendirdi.

Aliağa Petkimspor bu sezon daha enerjik olmak istiyor

Aliağa Petkimspor bu sezon daha enerjik olmak istiyor

Aliağa Petkimspor bu sezon daha enerjik olmak istiyor

Aliağa Petkimspor bu sezon daha enerjik olmak istiyor
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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Haber: Aliağa Petkimspor bu sezon daha enerjik olmak istiyor - Haberler Spor
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