Aliağa'daki Güzelhisar Caddesi'nde sona doğru
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Aliağa'daki Güzelhisar Caddesi'nde sona doğru

21.11.2020 17:27 | Son Güncelleme: 21.11.2020 17:32
Aliağa'daki Güzelhisar Caddesi'nde sona doğru

Aliağa Belediyesi, kentin önemli arterlerinden biri olan Güzelhisar Caddesi'nde refüj yapımı ve sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor.

Aliağa Belediyesi, kentin önemli arterlerinden biri olan Güzelhisar Caddesi'nde refüj yapımı ve sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor.

Güzelhisar Caddesi'nde yol genişletme çalışmaları devam ediyor. Kentteki trafiği rahatlamak ve sürücülerin araçlarıyla daha güvenli seyahat etmesini amaçlayan Aliağa Belediyesi, Güzelhisar Caddesi'ni imar planlarına uygun şekilde genişletiyor. Geçtiğimiz aylarda başlayan çalışmalar kapsamında yol genişliğini 10 metreden 25 metreye çıkaran Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, genişletme ve dolgu çalışmalarının ardından refüj yapımı ve sıcak asfalt serimini gerçekleştiriyor.

Yaklaşık iki kilometre uzunluğundaki mevcut yol; iki gidiş, iki geliş olmak üzere 4 şeride çıkartılırken, kent trafiğini rahatlatacak çalışmada adım adım sona doğru geliniyor. Proje kapsamında refüj ve sıcak asfalt serimi çalışmalarının yanı sıra; uluslararası standartlarda bisiklet yolu, belirlenen bazı noktalarda park alanları, yol kenarlarında aydınlatma düzenlemelerinin yapılacağı ifade edildi. Ayrıca bölgede, Güzelhisar Caddesi'nin Zübeyde Hanım Caddesi ve Nene Hatun Caddesi ile Eski Cezaevi birleşme noktalarında kavşaklar oluşturulduğu belirtildi. - İZMİR

Aliağa'daki Güzelhisar Caddesi'nde sona doğru
Aliağa'daki Güzelhisar Caddesi'nde sona doğru

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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