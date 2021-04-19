Ali Tandoğan: Tüm sevgimizle yeniden anlaşmış bulunmaktayız
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Ali Tandoğan: Tüm sevgimizle yeniden anlaşmış bulunmaktayız

Ali Tandoğan: Tüm sevgimizle yeniden anlaşmış bulunmaktayız
Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Spor

Süper Lig'de son olarak evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenilen sonuncu Yukatel Denizlispor Hakan Kutlu'yla yolların ayrılmasının ardından Ali Tandoğan ile sezon sonuna dek anlaşmaya vardı.

Süper Lig'de son olarak evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenilen sonuncu Yukatel Denizlispor Hakan Kutlu'yla yolların ayrılmasının ardından Ali Tandoğan ile sezon sonuna dek anlaşmaya vardı. Denizli'ye gelen Tandoğan, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde resmi sözleşmeye imza attı. Tandoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm sevgimizle yeniden anlaşmış bulunmaktayız. Allah Utandırmasın" ifadelerine yer verdi. 

Futbolculuk kariyerinde 1998-2003 yılları arasında Denizlispor formasını giyen, 2016-2017 sezonunda yeşil-siyahlı ekipte teknik direktör olarak görev yapan Ali Tandoğan, son olarak TFF 1'inci Lig ekiplerinden Tuzlaspor'u çalıştırmıştı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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