Ali Tandoğan: Tüm sevgimizle yeniden anlaşmış bulunmaktayız

Süper Lig'de son olarak evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenilen sonuncu Yukatel Denizlispor Hakan Kutlu'yla yolların ayrılmasının ardından Ali Tandoğan ile sezon sonuna dek anlaşmaya vardı.