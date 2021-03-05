Ali Şansalan kimdir? Ali Şansalan nereli? Hakem Ali Şansalan'ın kariyeri ve yönettiği maçlar! Ali ŞAnsalan hangi takımlı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Ali Şansalan kimdir? Ali Şansalan nereli? Hakem Ali Şansalan'ın kariyeri ve yönettiği maçlar! Ali ŞAnsalan hangi takımlı?

05.03.2021 14:14 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:17
Ali Şansalan kimdir? Ali Şansalan nereli? Hakem Ali Şansalan'ın kariyeri ve yönettiği maçlar! Ali ŞAnsalan hangi takımlı?

Spor Toto Süper Lig hakemlerinden Ali Şansalan kariyeri ile spor dünyasının merak konusu oldu. Peki, Ali Şansalan kimdir? İşte, kariyeri!

Süper Lig hakemlerinden Ali Şansalan, taraftarlar tarafından çokça merak edilip araştırılıyor. Ali Şansalan kimdir? Ali Şansalan nereli? Hakem Ali Şansalan'ın kariyeri! Ali ŞAnsalan hangi takımlı?

ALİ ŞANSALAN KİMDİR?

Ali Şansalan 1988 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Aslen Çanakkaleli olan Ali Şansalan, 18 Mart Çanakkale Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümünden mezun oldu.

2017 yılında Süper Lig'deki ilk hakemlik deneyimine başlayan Ali Şansalan 2017 yılının Ocak ayında oynanan Karabükspor - Akhisarspor maçıyla 4. hakem olarak ilk kez bir Süper Lig maçı deneyimi yaşadı.

Ali Şansalan'ın hangi takımlı olduğu konusunda bilgi bulunmuyor.

HAKEM ALİ ŞANSALAN'IN KARİYERİ VE YÖNETTİĞİ MAÇLAR!

Ali Şansalan kimdir? Ali Şansalan nereli? Hakem Ali Şansalan'ın kariyeri ve yönettiği maçlar! Ali ŞAnsalan hangi takımlı?

DEVAMI İÇİN TIKLATYINIZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Kenan Doğulu Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Mustafa Er Caner Erkin Mustafa Yumlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ali Şansalan kimdir? Ali Şansalan nereli? Hakem Ali Şansalan'ın kariyeri ve yönettiği maçlar! Ali ŞAnsalan hangi takımlı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 14:17:18. #1.15#
title