Ali Şafak Öztürk kimdir? Antalyaspor'da istifa eden başkan Ali Şafak Öztürk kimdir, kaç yaşında? Ali Şafak Öztürk nereli?

Bir son dakika haberi ile Süper Lig'de yer alan Antalyaspor'un başkanı Ali Şafak Öztürk ve yönetimi istifa ettiğini açıkladı. Bunun üzerine sosyal medyada Ali Şafak Öztürk kimdir? Antalyaspor'da istifa eden başkan Ali Şafak Öztürk kimdir, kaç yaşında? Ali Şafak Öztürk nereli? Ali Şafak Öztürk neden istifa etti? soruları araştırılmaya başlandı.

Süper Lig takımları arasında bulunan Antalyaspor'un, Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk ve yönetimi bugün istifa etti! Ali Şafak Öztürk'ün yanı sıra Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk de istifasını duyurdu. İstifalara neden olarak Ali Şafak Öztürk ve ailesinin hem maddi hem de manevi olarak yıpranması gösterildi. Peki, Ali Şafak Öztürk kimdir? Antalyaspor'da istifa eden başkan Ali Şafak Öztürk kimdir, kaç yaşında? Ali Şafak Öztürk nereli?

ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK KİMDİR?

İş adamı Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı kimliğiyle tanınmaktadır. Öğretmen bir aileden gelen Öztürk, ailenin en küçük çocuğudur. 17 Şubat 1984 yılında Mersin'de dünyaya gelen Ali Şafak Öztürk 36 yaşındadır. Eğitimini yurt dışında tamamlayan Öztürk, ilkokula ilk olarak İstanbul'un en köklü okullarından biri olan Şişli Terakki'de başlamış ve daha sonra Londra King's Koleji (2002–2005), TASIS The American International School in England (1998–2002) gibi okullarda okumuştur. Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor başkanlığından önce yine Antalyaspor'a birkaç kere teknik direktörlük de yapmıştır.

Ali Şafak Öztürk, eğitiminin ardından Londra'da iş hayatına atılmıştır. İlk girişimcilik başarısını Regnum İnşaatı kurarak yakalayan Ali Şafak Öztürk'ın her zaman en büyük tutkusu futboldu. Daha sonra Futbolu da profesyonel bir işe çevirerek ayda 5 milyon ziyaretçisi olan ve Chelsea'den Manchester City'epek çok futbol takım ile çeşitli alanlarda işbirliği yapan WhoScored.com'u da hayata geçirmiştir. Aynı zamanda Opet Yönetim Kurulu Üyesi olan Ali Şafak Öztürk,ailenin bir yatırımı olarak Antalya Belek'te 2014 yılında açılan Regnum Carya Golf & Spa Resort Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenmiştir.