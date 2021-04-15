Ali Koç seçime girme kararı aldı, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici
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Ali Koç seçime girme kararı aldı, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Başkan Ali Koç'un seçime girmeye tereddüt ettiği, koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra ailesinden, "Başkanlığı bırak, yıpranıyorsun" şeklinde yönlendirmelerin olduğu konuşulmuştu. Ali Koç'un seçime gireceği, camianın çoğunluğunun da desteğini devam ettirdiği bilgisi paylaşıldı. Birçok kez başkanlık hayali olduğunu söyleyen ünlü iş adamı Sadettin Saran, istikrarın bozulmaması için adaylığını koymayacak. Diğer iki rakip ise Aziz Yıldırım'ın yönetiminden İlhan Ekşioğlu ve Selim Kosif.

Sezon sonu seçim gündemi olan Fenerbahçe'de başkan adayları şekilleniyor. Sarı-Lacivertliler'de mevcut Başkan Ali Koç'un, önümüzdeki dönem için aday olmayacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra ailesinden, "Başkanlığı bırak, yıpranıyorsun" şeklinde bir tavsiye geldiği de konuşulmuştu. Fenerbahçe camiasından içinden gelen bilgilerde, Ali Koç'un adaylığını koyacağı ve bir dönem daha devam etmeye kararlı olduğu detayı paylaşıldı.

"KİMSE BÖLMEK İSTEMİYOR"

Üç yıldaki sportif başarısızlıklara rağmen Başkan Ali Koç'un camianın çoğunluğun desteğini almaya devam ettiği, başka adayların çıkma ihtimalinin zayıf olduğu belirtildi. Aziz Yıldırım ile girdiği yarışta Fenerbahçe'nin bölündüğünü düşünen camiada söz sahibi isimler, yeniden bu kargaşanın çıkmayacağını ve bu sebeple Koç'un istikrarının sürdürülmesine engel olunmayacağını iletti.

SARAN'IN EN BÜYÜK HAYALİ BAŞKANLIK

Ünlü iş adamı Sadettin Saran, "Fenerbahçe başkanı olmak benim en büyük hayalim ama Ali Koç'a desteğimi her zaman veririm" şeklinde açıklama yapmıştı. Saran, istikrarı sekteye uğratmamak için adaylığını koymayacak. Fenerbahçe camiası da, Türkiye'nin en büyük ailelerinden birisine mensup olması, ülke ekonomisinde söz sahibi olması sebebiyle Başkan'a büyük kredi tanıyor.

Ali Koç yeniden aday olur, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici
Eski yönetici İlhan Ekşioğlu

"BİR DAHA GÖREV ALMAM"

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım da, "Bir daha görev almam, bu defter kapandı" açıklaması yapmıştı. Yıldırım'ın tekrar seçime girme ihtimali çok düşük. Ancak eski yönetiminden İlhan Ekşioğlu ve iş adamı Selim Kosif'in adı geçiyor. Yıldırım, eski yöneticileri seçime girerse onları destekleyecek.

Ali Koç yeniden aday olur, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici

"NE BİÇİM YÖNETİYORSUNUZ!"

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif, Galatasaray'a 3-1 kaybedilen sonra dikkat çeken bir yorum yapmıştı. Kosif, "20 yılda görmediğimiz her şeyi iki yılda yaşattınız, helal olsun size" paylaşımıyla, yeni yönetime karşı olan tavrını belli etmişti.

Ali Koç seçime girme kararı aldı, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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