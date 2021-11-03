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Samandıra'da gerilim! Ali Koç ve Vitor Pereira arasında tansiyon yükseldi

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Başkan Ali Koç'un, sezon başında Mesut'u sistemin merkezine alacağını söyleyen Vitor Pereira'ya sert çıktığı iddia edildi. Samandıra'daki görüşmede Pereira'nın da Başkan'a, verilen sözlerin tutulmadığına dair bir cevabı olduğu belirtildi.

Vitor Pereira ile sezona iyi başladıktan sonra yapılan transferlerden sonra çöküşe geçen Fenerbahçe'de tansiyon yükseldi. Başkan Ali Koç, Avrupa'daki kayıplar ve ligdeki peş peşe 3 yenilgiden sonra Pereira ile toplantı yaptı.

Ali Koç ve Vitor Pereira arasında gerilim! Tansiyon yükseldi

Takvim'in haberine göre; Samandıra'daki toplantıda kılıçlar çekildi, Başkan ve hoca birbirini suçladı. Ali Koç, hücum futbolu oynatılacağı ve Mesut'un merkezde olacağına dair verilen sözün tutulmadığını Pereira'ya söyledi.

Ali Koç ve Vitor Pereira arasında gerilim! Tansiyon yükseldi

İddiaya göre Pereira'nın da, "Transferde verilen sözler tutulmadı. Sistem için istediğim takviyeler yapılmadı" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Başkan Koç ve Pereira arasında yaşanan bu gerilim gizli tutuldu. Takıma yansıtılmadı. Pereira'nın koltuğunun sallantıda olduğu kaydedildi.

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Yorumlar (1)
Adem Karabıyık:Başkanla teknik direktör arasındaki gerilim dışarı yansısa ne olur, yansımasa ne olur? Takımın içler acısı hali ortada.
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