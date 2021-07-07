Ali Koç'un önemli gelir beklediği kripto para ve kadın futbolu projesi hayata geçiyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'Vakt-i Fener' projesinin tanıtımı sırasında gazetecilere açıklamalar yaptı. Koç, "Dijitalden önemli gelirler elde edeceğiz. YouTube üzerinden 5-6 milyon TL gelir elde ettik. 25 milyon TL'ye çıkaracağız. Kripto paradan 100 milyon liralık gelir sağlama imkanımız var. Loca fiyatları 50-160 bin euro arasında olacak" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un proje tanıtımı esnasındaki açıklamalarına Fanatik gazetesinden Eylem Türk köşesinde yer verdi.

İşte Ali Koç'un açıklamalarından satır başları:

"AĞUSTOS AYINDA TANITACAĞIZ"

"Kripto para konusunu önemsiyoruz. Bu projemizin tanıtımını ağustos ayı sonunda gerçekleştireceğiz. Buradan birkaç 100 milyon liralık gelir sağlama imkânımız var.

"25 MİLYON TL'YE ÇIKMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Önümüzdeki dönemde dijital stratejilere ağırlık vereceğiz. Bunlardan birisi sanal market... Ayrıca YouTube üzerinden bugüne kadar 5-6 milyon TL gelir elde ettik. Bunun 25 milyon TL'ye çıkması için çalışacağız.

"KRİPTODAN BİRKAÇ 100 MİLYON LİRA"

Kripto para konusunu önemsiyoruz. Bu projemizin tanıtımını ağustos ayı sonunda gerçekleştireceğiz. Buradan birkaç 100 milyon liralık gelir sağlama imkânımız var.

"KADIN FUTBOLUNU KURDUK"

Kadın futbolu şubesini kurduk. Yeni dönemde bu alan hızla gelişti."