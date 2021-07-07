Ali Koç'un önemli gelir beklediği kripto para ve kadın futbolu projesi hayata geçiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ali Koç'un önemli gelir beklediği kripto para ve kadın futbolu projesi hayata geçiyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'Vakt-i Fener' projesinin tanıtımı sırasında gazetecilere açıklamalar yaptı. Koç, "Dijitalden önemli gelirler elde edeceğiz. YouTube üzerinden 5-6 milyon TL gelir elde ettik. 25 milyon TL'ye çıkaracağız. Kripto paradan 100 milyon liralık gelir sağlama imkanımız var. Loca fiyatları 50-160 bin euro arasında olacak" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un proje tanıtımı esnasındaki açıklamalarına Fanatik gazetesinden Eylem Türk köşesinde yer verdi.

İşte Ali Koç'un açıklamalarından satır başları:

"AĞUSTOS AYINDA TANITACAĞIZ"

"Kripto para konusunu önemsiyoruz. Bu projemizin tanıtımını ağustos ayı sonunda gerçekleştireceğiz. Buradan birkaç 100 milyon liralık gelir sağlama imkânımız var.

Ali Koç'un önemli gelir beklediği kripto para ve kadın futbolu şubesi projesi hayata geçiyor

"25 MİLYON TL'YE ÇIKMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Önümüzdeki dönemde dijital stratejilere ağırlık vereceğiz. Bunlardan birisi sanal market... Ayrıca YouTube üzerinden bugüne kadar 5-6 milyon TL gelir elde ettik. Bunun 25 milyon TL'ye çıkması için çalışacağız.

"KRİPTODAN BİRKAÇ 100 MİLYON LİRA"

Kripto para konusunu önemsiyoruz. Bu projemizin tanıtımını ağustos ayı sonunda gerçekleştireceğiz. Buradan birkaç 100 milyon liralık gelir sağlama imkânımız var.

"KADIN FUTBOLUNU KURDUK"

Kadın futbolu şubesini kurduk. Yeni dönemde bu alan hızla gelişti."

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Ali Koç'un önemli gelir beklediği kripto para ve kadın futbolu projesi hayata geçiyor
Rizespor, üç büyüklerin bile alamadığı Salomon Rondon ve Volkan Şen'i kadrosuna kattı
Rizespor, üç büyüklerin bile alamadığı Salomon Rondon ve Volkan Şen'i kadrosuna kattı
Beşiktaş, Fenerbahçe'yi oyuncusuyla gizli görüşme yapmakla suçladı
Beşiktaş, Fenerbahçe'yi oyuncusuyla gizli görüşme yapmakla suçladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Şevval Sam Ebru Gündeş Kartal Tibet
Spor Diego Ali Koç Salih Uçan Burak Elmas Metin Oktay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ali Koç'un önemli gelir beklediği kripto para ve kadın futbolu projesi hayata geçiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 11:46:10. #1.14#

title