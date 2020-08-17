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Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa'dan forvet hedefi Mame Thiam ile görüştü ve görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, Senegalli forvetle anlaşma sağlarken resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

17.08.2020 08:43 | Son Güncelleme: 17.08.2020 08:54

Transfer çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren Fenerbahçe'de forvet bölgesine yapılacak hamle için girişimler sürüyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşa forması giyen Mame Thiam ile Beşiktaş'ta bir otelde bir araya geldi ve ilk görüşmeyi yaptı.

Görüşmede menajer Ahmet Bulut ve yönetici Selahattin Baki de yer aldı.

Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı

OYUNCU + PARA TEKLİFİ

Oyuncuyla tüm şartlarda anlaşan Fenerbahçe'nin, Kasımpaşa'ya Harun Tekin ile bir miktar para vereceği aktarıldı. İki kulüp arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve anlaşmanın sağlandığı kaydedildi.

Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı

PANDEMİDEN SONRA PATLAMA YAPTI

Özellikle pandemiden sonraki dönemde gösterdiği performansla Süper Lig'in öne çıkanları arasına giren Senegalli yıldız oyuncu, forvetin yanı sıra kanatlarda da görev yapıyor.

Pandemiden arasının ardından çıktığı 8 maçta 5 gol ve 3 asistle yıldızlaşan Thiam, Kasımpaşa'da ise toplam 28 maçta 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı
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