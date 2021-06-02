Ali Koç'un bahsettiği kriterleri karşılayan Conceiçao, bu ay Porto'dan ayrılıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair yaptığı açıklamalarda yeni teknik direktörün Portekiz ya da Alman ekolünden olacağını belirterek, "Mümkünse bir iki şampiyonluk yaşamış, halen başarıya aç bir hoca lazım" ifadelerini kullanmıştı. Koç'un tüm kriterlerine uyan isim Porto'da mukavelesini uzatmayan 46 yaşındaki Sergio Conceiçao. Portekiz ekibiyle sözleşme uzatma konusunda istekli olmayan başarılı hoca, bu ay boşa çıkıyor. Fenerbahçe'nin ilk hedefin Conceiçao olduğu belirtiliyor.

Yabancı hoca aradıklarının altını çizen başkan Ali Koç, belirledikleri kriterleri de açıkça anlatmıştı. Başkan Koç, "Teknik direktör konusunda 3 alternatifimiz vardı. Biri, Emre Belözoğlu ile devam etmek. İkincisi yabancı teknik direktörle devam edip altında Emre Belözoğlu'na tecrübe kazandırmak. Üçüncüsü de yepyeni yabancı bir teknik direktör. Fenerbahçe, kazandığı 19 şampiyonluğun 16'sını yabancı hocayla kazanmış. Bu lig farklı bir lig, Avrupa'da çok az örneği olan bir lig. Bu ligi tanımak çok önemli. Portekiz ya da Alman ekolünü düşünüyorum" dedi.

BU AY BOŞA ÇIKIYOR

Bu doğrultuda Porto'da iki şampiyonluk ve Devler Ligi'nde bu sezon çeyrek final gören Conceiçao ismi ön plana çıktı. 46 yaşındaki hocanın mukavelesi bu ay bitiyor. Porto'nun yola devam istediği başarılı hoca, sözleşme uzatma görüşmelerinde işi yokuşa sürdü. Fenerbahçe ihtimalinin çok kuvvetli olduğu belirtildi.

İKİ LİG ŞAMPİYONLUĞU

Sarı-Lacivertliler, Porto'nun hocası Sergio Conceiçao ile ilgileniyor. 46 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Porto'yla 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşayan Conceiçao, sarı-lacivertli kulübün gündeminin ilk sırasında yer alıyor. Daha önce ülkesinde Braga, Fransa'da Nantes takımlarında da görev yapan Conceiçao, bu sezon UEFA Şampiyonlar Liginde takımını çeyrek finale kadar taşıdı.Ayrıca Portekiz'de Süper Kupa ve Lig Kupası zaferi de yaşadı.