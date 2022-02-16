Ali Koç'un hayali gerçek oluyor! Dünyaca ünlü hoca Bielsa ile ilk görüşme gerçekleşti

Yeni sezonda takımın başına kendini ispatlamış bir teknik direktör getirmek isteyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Leeds United'ın hocası Marcelo Bielsa'yla sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

"3 ADAY VAR, İKİSİYLE MAAŞ PAZARLIĞI SEVİYESİNE GEÇTİK"

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'de Joachim Löw ismi, listenin en üstünde yer alırken Jorge Jesus ve Roger Schmidt de adaylar arasında yer alıyor. Bilindiği gibi Ali Koç, son divan toplantısında "3 aday var, ikisiyle maaş pazarlığı seviyesine geçtik" bilgisini vermişti.

ALİ KOÇ, BIELSA'NIN ŞARTLARINI SORDU

Bu iki ismin Löw ve Jesus olduğu kulislerde konuşuluyor. Flaş gelişme ise Marcelo Bielsa konusunda yaşandı… Sarı-lacivertlilerin, İngiltere'de Leeds United'ı çalıştıran ve bu sezon istediği performansı yakalayamayan Bielsa'nın şartlarını sorduğu öğrenildi. Arjantinli hocanın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bielsa'nın eğer Leeds'ten ayrılırsa Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ifade ediliyor. Tüm bu gelişmeler, kulislerde "Ali Koç, Löw'ü bitireceğinden emin. Ancak geçen sezon yaşanan durum nedeniyle tedbir alıyor" şeklinde yorumlandı.

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