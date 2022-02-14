Ali Koç'tan çılgın proje! Dünyaca ünlü hocayla anlaştı, bir de yeni tesis kazandırıyor

Sarı-Lacivertliler'de istifası istenen Başkan Ali Koç, taraftarla aradaki buzları eritmek için kolları sıvadı. Fenerbahçe camiasına yakınlığıyla bilinen gazeteci Ahmet Ercanlar, TGRT'deki programda Başkan Koç'un hayata geçireceği projeleri anlattı.

"EKİBİYLE GELECEK"

Ahmet Ercanlar Alman teknik direktör Löw hakkında, "İyi bir ekip kuracak. İyi bir analiz ekibi, iyi bir scout ekibi kuracak. Löw Fenerbahçe'yi yeniden yapılandıracak" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ONAYI VERDİ"

Ercanlar devamında, "Samandıra'da yeni bir tesis yapıyor Fenerbahçe. Onunla ilgili önemli bir aşama kaydedilmiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanımız onayı vermiş, arazi tahsisi için. Onun da bilgisini verelim" ifadelerini kullandı.