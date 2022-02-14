Ali Koç'tan çılgın proje! Dünyaca ünlü hocayla anlaştı, bir de yeni tesis kazandırıyor - Haberler
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Ali Koç'tan çılgın proje! Dünyaca ünlü hocayla anlaştı, bir de yeni tesis kazandırıyor

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Gazeteci Ahmet Ercanlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Löw'le her konuda anlaşmaya vardığını, Samandıra'ya da yeni bir tesis kazandıracağını duyurdu. Bu gelişme üzerine Sarı-Lacivertli taraftarları heyecan bastı.

Sarı-Lacivertliler'de istifası istenen Başkan Ali Koç, taraftarla aradaki buzları eritmek için kolları sıvadı. Fenerbahçe camiasına yakınlığıyla bilinen gazeteci Ahmet Ercanlar, TGRT'deki programda Başkan Koç'un hayata geçireceği projeleri anlattı.

Ali Koç'un çılgın projesi haya geçiyor! Dünyaca ünlü hocayla anlaştı, Samandıra'ya da yeni bir tesis yaptırıyor

"EKİBİYLE GELECEK"

Ahmet Ercanlar Alman teknik direktör Löw hakkında, "İyi bir ekip kuracak. İyi bir analiz ekibi, iyi bir scout ekibi kuracak. Löw Fenerbahçe'yi yeniden yapılandıracak" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ONAYI VERDİ"

Ercanlar devamında, "Samandıra'da yeni bir tesis yapıyor Fenerbahçe. Onunla ilgili önemli bir aşama kaydedilmiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanımız onayı vermiş, arazi tahsisi için. Onun da bilgisini verelim" ifadelerini kullandı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Joachim Löw, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Haberler

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Yorumlar (3)

YOĞURTÇU :

Ali koç sen mi git artık yaa ne gudubet adammışsın takım gün yüzü göremedi sen geldiğinden beri...

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Levent DEĞİRMENCİ :

sacma sapan haber

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Engin Savaş:

amma heyacanlandım hee

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500
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