Ali Koç taraftara müjdeyi verdi! Transfer yapılacak bölgeleri canlı yayında işaret etti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın mensuplarıyla bir araya geldi. Emre Belözoğlu'yla yola devam edilmeyeceğini açıklayan Koç, yeni sezonda transfer yapılacak bölgeleride açıkladı. Koç, "1 stoper, 1 kanat, 2 forvet, belki de sağ bek ve sol bek, fırsat transferleri var. En azından bu transferleri yapacağız" ifadelerini kullandı.