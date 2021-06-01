Ali Koç taraftara müjdeyi verdi! Transfer yapılacak bölgeleri canlı yayında işaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ali Koç taraftara müjdeyi verdi! Transfer yapılacak bölgeleri canlı yayında işaret etti

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın mensuplarıyla bir araya geldi. Emre Belözoğlu'yla yola devam edilmeyeceğini açıklayan Koç, yeni sezonda transfer yapılacak bölgeleride açıkladı. Koç, "1 stoper, 1 kanat, 2 forvet, belki de sağ bek ve sol bek, fırsat transferleri var. En azından bu transferleri yapacağız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yeni sezon yapılanmasından bahseden Koç, yeni sezonda takımda hangi bölgelere takviye yapılacağını söyledi.

Ali Koç'un transfere yönelik açıklamaları şöyle:

"ŞAMPİYONLUĞA GÖTÜRECEK YAPILANDIRMA HAZIR"

"1 stoper, 1 kanat, 2 forvet, belki de sağ bek ve sol bek, fırsat transferleri var. En azından bu transferleri yapacağız. 15 milyon euroluk bir satışımız olabilir. Kulübü birkaç sene götüreceğine inandığımız kadro şu anda elimizde. Gerekli dokunuşları yapıp, elden çıkarmak istediklerimizi elden çıkardığımız takdirde, Fenerbahçe'yi şampiyonluğa götürecek yapılandırma hazır diye düşünüyorum"

Ali Koç taraftara müjdeyi verdi! Transfer yapılacak bölgeleri canlı yayında işaret etti
Ali Koç'tan yeni hoca için net sözler: Portekiz ve Almanya ekolü ağır basıyor
Ali Koç'tan yeni hoca için net sözler: Portekiz ve Almanya ekolü ağır basıyor
Emre Belözoğlu, gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olmayacak
Emre Belözoğlu, gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olmayacak
Ali Gülhan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fatma Şahin Nikos Dendias Mustafa Şentop Mustafa Varank
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Enes Ünal Şenol Güneş Ergin Ataman Roland Garros Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ali Koç taraftara müjdeyi verdi! Transfer yapılacak bölgeleri canlı yayında işaret etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 17:25:22. #1.16#

title