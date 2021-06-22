Ali Koç'tan TFF'ye ağır itham: Böl ve yönet yaklaşımındalar
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Ali Koç'tan TFF'ye ağır itham: Böl ve yönet yaklaşımındalar

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaklaşan başkanlık seçimi öncesi Habertürk'te açıklamalarda bulundu. TFF'yi yabancı kuralı ve harcama limitleri gibi konularda sert eleştiren Koç, "Kulüpler ne kadar yekvücut olamazsa Federasyonun bize karşı gücü o kadar artıyor. Aslında bu, böl ve yönet yaklaşımı. Burada ilk defa böyle bir şeyi telaffuz ediyorum. Kulüplerin birliği ne kadar zayıf olursa taleplerin yerine gelmesi o kadar zorlaşır" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk'te gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği'ni TFF'ye karşı yekvücut olmaya çağıran Koç çarpıcı ifadeler kullandı.

"FEDERASYON 4 KİŞİYLE YÖNETİLİYOR"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"Burada bir kişi 'Ali Koç, Fenerbahçe'nin çıkarı için Kulüpler Birliği'ni kullandı' desin, herkesle her yerde tartışmaya hazırım. Kulüpler ne kadar yekvücut olamazsa Federasyonun bize karşı gücü o kadar artıyor. Aslında böl ve yönet yaklaşımı. Burada ilk defa böyle bir şeyi telaffuz ediyorum. Kulüpler yekvücut olacağı zaman çok daha kuvvetli olacağı için bence. Kulüplerin birliği ne kadar zayıf olursa taleplerin yerine gelmesi o kadar zorlaşır. Türkiye Futbol Federasyonu kim olursa olsun, hangi dönem olursa olsun iki ana görevi var; kulüplere hizmet etmek, Türk futbolun kalkınmasını kalıcı bir şekilde, mali açıdan sağlıklı olması. Mevcut federasyonun içinde futbolu seven, geleceğini düşünen, yapısal değişikliği yapayım da meyve versin, deli gibi gençlerden, öz kaynaklardan futbol yetiştirecek yapıyı kurayım, mevzuatı değiştireyim, teşvik vereyim, bu mantalitede değil. Zaten Federasyon 4 kişiyle yönetiliyor."

Ali Koç'tan TFF'ye ağır itham: Böl ve yönet yaklaşımındalar
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Ali Gülhan
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