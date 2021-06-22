Ali Koç'tan TFF'ye ağır itham: Böl ve yönet yaklaşımındalar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaklaşan başkanlık seçimi öncesi Habertürk'te açıklamalarda bulundu. TFF'yi yabancı kuralı ve harcama limitleri gibi konularda sert eleştiren Koç, "Kulüpler ne kadar yekvücut olamazsa Federasyonun bize karşı gücü o kadar artıyor. Aslında bu, böl ve yönet yaklaşımı. Burada ilk defa böyle bir şeyi telaffuz ediyorum. Kulüplerin birliği ne kadar zayıf olursa taleplerin yerine gelmesi o kadar zorlaşır" ifadelerini kullandı.