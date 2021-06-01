Ali Koç'tan tarihi karar! Fenerbahçe formasındaki tüm yıldızları söküp atacak
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Ali Koç'tan tarihi karar! Fenerbahçe formasındaki tüm yıldızları söküp atacak

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Basın mensuplarıyla bir araya gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1959 öncesi şampiyonluklara ve yıldız sayısına değindi. Yeni sezonda formada yıldız olmayacağını belirten Koç, "TFF kendi tarihine ve Cumhuriyetimizin tarihine sahip çıkmalı. Bu talebimizi kuvvetli argümanlarla destekleyerek 'Hakkımızı verin' diyoruz. Derdimiz para pul, yıldız değil. Bizim derdimiz tarihimiz. Para, pul, yıldız sonra gelir. Zaten bundan sonra yıldız takmayacağız" ifadelerini kullandı.

Gündeme dair ilişkin konularda çarpıcı açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç formada yer alan yıldızlara ilişkin alınan son kararı duyurdu.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"DERDİMİZ PARA PUL, YILDIZ DEĞİL"

"TFF kendi tarihine ve Cumhuriyetimizin tarihine sahip çıkmalı. Bu talebimizi kuvvetli argümanlarla destekleyerek 'Hakkımızı verin' diyoruz. Derdimiz para pul, yıldız değil. Bizim derdimiz tarihimiz. Para, pul, yıldız sonra gelir. Zaten bundan sonra yıldız takmayacağız.

"BEKLİYORUZ"

Sanmayın ki 59 öncesi şampiyonlukları göz ardı ettik. Fenerbahçe, çok basit, yalın, net, verilere bilgilere ve tarihi gerekçelere dayanarak bir talepte bulunuyor. Ne diyor? Federasyonun düzenlemiş olduğu 59 yılına kadar ulusal turnuvaların sayılmasını istiyoruz. TFF bir karar verecek. Bu kararı vermeden önce komisyon bizi çağırmalı ve görüşlerimizi almalı. Diğer 6 kulübü de çağıracak, karşı gelen kulüpleri de çağıracak ve bizleri tartıştıracak. Bundan daha güzel ne olabilir? Bekliyoruz"

Ali Koç'tan tarihi karar! Fenerbahçe formasındaki tüm yıldızları söküp atacak
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Haber Yorumları (2)
OMER KARAGOZ: Fenev ağlama :))
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SERKAN BAŞ: Mağdur edebiyatı. Yine fener!
Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
500
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