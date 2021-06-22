Ali Koç'tan Rıdvan Dilmen'e yeşil ışık: Yönetime alırız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk'te gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Rıdvan Dilmen'in kulüpte görev alıp almayacağıyla ilgili soruya Koç, "Rıdvan Dilmen'in futbol aklına inanıyor ve güveniyorum. Kulübe üye değil, olsa yönetime de alırız. Kulübün kapısı her zaman ona açıktır" ifadelerini kullandı. Bu cevap sonrası Dilmen'in, Ali Koç'un yeni yönetim listesinde olup olmayacağı merak konusu oldu.