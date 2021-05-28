Ali Koç'tan İtalya'ya sürpriz telefon! Vedat Muriqi transferinde bizzat devreye girdi
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Ali Koç'tan İtalya'ya sürpriz telefon! Vedat Muriqi transferinde bizzat devreye girdi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Başkan Ali Koç, Vedat Muriqi transferinde bizzat devreye girdi. Seçim konuşmasında, "Kadromuzun %70'i hazır, birkaç takviye yapacağız" diyen Koç, forvet transferinde işi şansa bırakmayacak. Lazio'da geçen sezon bekleneni veremeyen Vedat Muriqi için Ali Koç'un İtalyan ekibinin yetkilileriyle ön görüşme yaptığı belirtildi. Koç'un, Vedat için çok istekli olduğu aktarıldı. Öte yandan oyuncu ve ailesi de Fenerbahçe'ye gelmek için gönüllü.

Sarı-Lacivertliler'in önceliği Vedat Muriqi. Ali Koç'un Kosovalı golcüyü takımda görmeyi çok istediği ve bu transferde bizzat devreye girdiği belirtildi. Geçen sezon 17.5 milyon euroya İtalyan ekibinin yolunu tutan Vedat, beklentilerin altında kaldı ve formunu kaybetti. Vedat ve ailesi, Fenerbahçe'ye dönme konusunda çok istekli. Ancak kulübün ikna edilmesi gerekiyor. Bu yüzden de Başkan, olaya el attı.

Ali Koç'tan İtalya'ya sürpriz telefon! Vedat Muriqi transferi için bizzat devreye girdi

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Ali Koç'un İtalyan ekibinin yetkilileriyle ilk temasını yaptığı belirtildi. Başkan'ın önümüzdeki günlerde İtalya'ya gitme durumu da var. Fenerbahçe, Vedat'ı en uygun şartlarda bitirmek için yoğun mesai harcayacak.

Ali Koç'tan İtalya'ya sürpriz telefon! Vedat Muriqi transferinde bizzat devreye girdi
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Haber Yorumları (1)
ZEYNEP NURSEN: Mustafa kocu anıyor musun sen hiç görmüyoruz hep klüp iş para
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