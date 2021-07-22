Ali Koç'tan iddialı mesaj: Ben büyük konuşmam ama bu sezon 7 senelik şampiyonluk hasretini dindireceğiz
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Ali Koç'tan iddialı mesaj: Ben büyük konuşmam ama bu sezon 7 senelik şampiyonluk hasretini dindireceğiz

Ali Koç'tan iddialı mesaj: Ben büyük konuşmam ama bu sezon 7 senelik şampiyonluk hasretini dindireceğiz
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geleneksel bayramlaşma töreninde iddialı açıklamalar yaptı. Koç, "Ben büyük konuşmam ama bu sene inançlı ve iddialıyız. Futbolda güzel günler yaşayacağız. 7 senedir beklediğimiz şampiyonluk sevincini bu sene yaşayacağız. Çalışmalar iyi gidiyor" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 2021-2022 sezonunda şampiyonluk yolunda iddialı olduklarını belirterek, "Yavaş yavaş ligler başlayacak ve stresli günlere geri döneceğiz. Maçlarımız günlük hayatımızın önemli parçası olacak. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu sene özellikle futbolda güzel günler yaşayacağız. Ben büyük konuşmam ama bu sene inançlı ve iddialıyız" ifadelerini kullandı.

"GİZLİLİĞE ÖNEM VERİYORUZ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kulüp faaliyetlerinin iyiye gittiğini dile getirerek, "7 senedir beklediğimiz şampiyonluk sevincini bu sene yaşayacağız. Çalışmalar iyi gidiyor. Bu sene süreçleri farklı ele alıyoruz. Bazı çalışmaları bitince açıklıyoruz. Gizli kalması gerektiği için buna önem veriyoruz. Tüm şubelerde çalışmalar devam ediyor" açıklamasında bulundu.

"NE KADAR GURUR DUYSAK AZDIR"

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nı değerlendiren Koç, "Olimpiyat kafilesinin 5'te 1'inin bizim çocuklardan oluşuyor olmasından ne kadar gurur duysak azdır. Çok daha büyük kafilelerle olimpiyata gidip, rekor sayıda madalyalar almalıyız. Atatürkçü ve spor sevgisi yüksek gençleri yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

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Ali Koç'tan iddialı mesaj: Ben büyük konuşmam ama bu sezon 7 senelik şampiyonluk hasretini dindireceğiz - Haberler Spor
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