Ali Koç'tan herkesi şaşırtan son dakika kararı! Trabzonspor maçına gitmiyor - Haberler

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Ali Koç'tan herkesi şaşırtan son dakika kararı! Trabzonspor maçına gitmiyor

Haberler.com - Spor
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Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u Ülker Stadı'nda konuk edecek Fenerbahçe'de başkan Ali Koç beklenmedik bir hamleyle maça gitmeme kararı aldı.

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında Kadıköy'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç mücadele öncesinde şaşırtan bir karara imza attı.

Ali Koç'tan herkesi şaşırtan son dakika kararı! Trabzonspor maçına gitmiyor

ALİ KOÇ, KADIKÖY'E GİTMİYOR

Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la karşılaşacağı maç öncesinde son dakika gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç maça gitmeme kararı aldı. Koç'un böyle bir kararı neden aldığı bilinmiyor.

Haberler.com - Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Haberler

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