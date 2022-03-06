Ali Koç'tan herkesi şaşırtan son dakika kararı! Trabzonspor maçına gitmiyor
Haberler.com - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u Ülker Stadı'nda konuk edecek Fenerbahçe'de başkan Ali Koç beklenmedik bir hamleyle maça gitmeme kararı aldı.
Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında Kadıköy'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç mücadele öncesinde şaşırtan bir karara imza attı.
ALİ KOÇ, KADIKÖY'E GİTMİYOR
Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la karşılaşacağı maç öncesinde son dakika gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç maça gitmeme kararı aldı. Koç'un böyle bir kararı neden aldığı bilinmiyor.
Haberler.com - Spor