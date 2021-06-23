Ali Koç: Portekizli veya Alman hoca dedik ama bu değişebilir, taraftarımızın içi rahat olsun

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FOX TV'de katıldığı programda yönetime girecek isimler, yeni hoca ve gündeme dair açıklamalar yaptı. Koç, "Portekiz ve Alman ekolü bir hoca dedik ama değişiklik olabilir. Taraftarımız içini rahat tutsun, güzel günler yakında. Bu ismi pazartesi günü açıklayacağız. Yönetim listesinde 8-9 yeni isim olacak" diye konuştu.