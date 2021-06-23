Ali Koç: Portekizli veya Alman hoca dedik ama bu değişebilir, taraftarımızın içi rahat olsun
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Ali Koç: Portekizli veya Alman hoca dedik ama bu değişebilir, taraftarımızın içi rahat olsun

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FOX TV'de katıldığı programda yönetime girecek isimler, yeni hoca ve gündeme dair açıklamalar yaptı. Koç, "Portekiz ve Alman ekolü bir hoca dedik ama değişiklik olabilir. Taraftarımız içini rahat tutsun, güzel günler yakında. Bu ismi pazartesi günü açıklayacağız. Yönetim listesinde 8-9 yeni isim olacak" diye konuştu.

Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, seçim öncesinde çeşitli TV programlarına katılıp 3 yıllık yönetim dönemi ve gelecekteki projeler hakkında bilgiler veriyor. Koç, son olarak FOX TV'nin konuğu oldu, hoca konusu ve yeni yönetime girecek isimler hakkında bilgiler verdi.

İşte Koç'un açıklamalarından satır başları:

"BURADA BİR DEĞİŞİKLİK OLABİLİR"

"Taraftarlarımızın içi rahat olsun, güzel günler yakında. eknik direktör konusunda bir sürpriz olabilir. Alman ve Portekiz ekolüne bakıyorduk. Fakat burada bir değişiklik olabilir. Pazartesi günü açıklayacağız.

"SONRA BECEREMEDİ DİYORLAR"

Taraftarlarımıza sesleniyorum. Hiç olmayan görüşmeler gündeme geliyor. Sonra beceremedi diyorlar. Bunlara itibar edilmesin.

"NORMALDE İKİ HAFTA ÖNCEDEN BELLİDİR"

Seçimlere girmeden önce yönetim listesi iki hafta önceden bellidir normalde ama bizim tüzüğümüz farklı. Yarın öğleden sonra açıklamayı planlıyoruz listemizi. 8-9 yeni isim olacak. Hatta 9-10 da olabilir."

Ali Koç: Portekizli veya Alman hoca dedik ama bu değişebilir, taraftarımızın içi rahat olsun
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Ali Koç: Portekizli veya Alman hoca dedik ama bu değişebilir, taraftarımızın içi rahat olsun - Haberler Spor
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