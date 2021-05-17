Ali Koç: Bu kadar para, emek ve zaman harcadım, böyle olmamalıydı

Şampiyonluk hasretini bu sene de dindiremeyen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç büyük üzüntü yaşıyor. Yakın çevresiyle seçim öncesi son durumu değerlendiren Koç, "Bu kadar para, emek ve zaman harcadım. Sonuç hayal kırıklığı. Çok üzgünüm. Böyle olmamalıydı" dedi.