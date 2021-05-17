Ali Koç: Bu kadar para, emek ve zaman harcadım, böyle olmamalıydı
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Ali Koç: Bu kadar para, emek ve zaman harcadım, böyle olmamalıydı

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Şampiyonluk hasretini bu sene de dindiremeyen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç büyük üzüntü yaşıyor. Yakın çevresiyle seçim öncesi son durumu değerlendiren Koç, "Bu kadar para, emek ve zaman harcadım. Sonuç hayal kırıklığı. Çok üzgünüm. Böyle olmamalıydı" dedi.

Sezona büyük umutlarla başlayan ancak Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, başarısızlıklar sonrası yakın çevresine dert yandı.

"BÖYLE OLMAMALIYDI"

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre, büyük moral bozukluğu yaşayan başkan Koç'un "Bu kadar para, emek ve zaman harcadım. Sonuç hayal kırıklığı. Çok üzgünüm. Böyle olmamalıydı" diyerek isyan etti. Haberde Koç'un Fenerbahçe için 150 milyon Euro (1 milyar 540 milyon TL) harcadığı öne sürüldü.

ALİ KOÇ ADAY OLACAK MI?

Fenerbahçe'de Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimi öncesi Ali Koç'un kararını bugün kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Koç'un yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ali Koç: Bu kadar para, emek ve zaman harcadım, böyle olmamalıydı
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