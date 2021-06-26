Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın manevi oğlu Özgür Özaktaç'ı yönetime aldı
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Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın manevi oğlu Özgür Özaktaç'ı yönetime aldı

Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın manevi oğlu Özgür Özaktaç'ı yönetime aldı
Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında kavga büyürken Koç, Yıldırım için önemli bir ismi listesine dahil etti. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın 'manevi oğlu' gibi gördüğü Özgür Özaktaç, Ali Koç'un yönetim kurulu listesine girdi. Bunun Aziz Yıldırım'ın eleştirilerine karşı bir hamle olduğu iddia edildi.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasındaki savaş giderek büyüyor. Perşembe günü kameraların karşısına geçen Aziz Yıldırım, Ali Koç hakkında zehir zemberek sözler savurmuştu. FB TV de o anları canlı canlı ekranlara taşımıştı.

BİR GÜN SONRA SERT CEVAP

Başkan Ali Koç da dün kongrede Aziz Yıldırım'ın suçlamalarına cevap verdi, bundan sonra sessiz kalmayacağını ve harekete geçeceğini ifade etmişti.

Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın manevi oğlu Özgür Özaktaç'ı yönetim listesine aldı
Ömer Temelli

TEMELLİ DE LİSTEDE

Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın yakın çevre sohbetlerinde 'manevi oğlum' diye bahsettiği Özgür Özaktaç'ı yönetim listesine dahil etti. Öte yandan Koç, Aziz Yıldırım'ın Mahmut Uslu'nun ardından diğer kolu olarak tanımlanan Ömer Temelli'yi de listesine aldı. Yıldırım'ın bu hamleler hakkında nasıl bir karşılık vereceği merak konusu oldu.

Fenerbahçe Kulübünün kongresi
Fenerbahçe Kulübünün kongresi
Fenerbahçe Kulübünün kongresi
Fenerbahçe Kulübünün kongresi
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Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın manevi oğlu Özgür Özaktaç'ı yönetime aldı - Haberler Spor
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