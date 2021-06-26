Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın manevi oğlu Özgür Özaktaç'ı yönetime aldı

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında kavga büyürken Koç, Yıldırım için önemli bir ismi listesine dahil etti. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın 'manevi oğlu' gibi gördüğü Özgür Özaktaç, Ali Koç'un yönetim kurulu listesine girdi. Bunun Aziz Yıldırım'ın eleştirilerine karşı bir hamle olduğu iddia edildi.