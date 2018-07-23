Ali Koç, 5 Yıl Önce Benfica Maçında Duvara Yumruk Atıp Elini Kırmıştı
Fenerbahçe'nin Benfica eşleşmesiyle birlikte Ali Koç'un, 5 yıl önce oynanan Benfica - Fenerbahçe maçında yedikleri gol sonrası duvarı yumruklayıp elini kırdığı olay akıllara geldi.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3.öneleme turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle eşleşti. Akıllara ise Sarı-Lacivertliler'in 2013 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica ile oynadığı karşılaşma geldi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fenerbahçe'nin UEFA Kupası maçını izlerken heyecandan elini kırdığı ortaya çıktmıştı. Maçı Luz Stadyumu'nda izleyen Koç, Benfica gol atınca üzüntüden duvarı yumruklamış ve elini kırmıştı.
5 YIL SONRA YİNE RAKİP BENFICA
Bu olayın ardından 5 sene sonra Fenerbahçe, bu kez Şampiyonlar Ligi 3. öneleme turunda Benfica ile eşleşti ve akıllara bu olayı getirdi.
Fenerbahçe bu zamana kadar Portekiz ekibi ile 4 karşılaşma yaparken 2 galibiyet 2 de mağlubiyet elde etti.
YORUMLAR (5)
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bu sefer de cardozo yerine castillo geliyorCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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SENİ KIRACAĞIMA KAFAMI KIRARIM BAŞKANIMCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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ÇOK DERTMİ ŞİMDİDE KAFAMI KIRARIM BENFİCAYI YENECEK HALİM YOK YACevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
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bu fenev de benficayı çekiyor hepCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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SORUN NEKİ ONU ANLAMADIM KAFASINI KIRACAK BU DEFADACevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır