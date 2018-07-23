Ali Koç, 5 Yıl Önce Benfica Maçında Duvara Yumruk Atıp Elini Kırmıştı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3.öneleme turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle eşleşti. Akıllara ise Sarı-Lacivertliler'in 2013 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica ile oynadığı karşılaşma geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fenerbahçe'nin UEFA Kupası maçını izlerken heyecandan elini kırdığı ortaya çıktmıştı. Maçı Luz Stadyumu'nda izleyen Koç, Benfica gol atınca üzüntüden duvarı yumruklamış ve elini kırmıştı.

5 YIL SONRA YİNE RAKİP BENFICA

Bu olayın ardından 5 sene sonra Fenerbahçe, bu kez Şampiyonlar Ligi 3. öneleme turunda Benfica ile eşleşti ve akıllara bu olayı getirdi.

Fenerbahçe bu zamana kadar Portekiz ekibi ile 4 karşılaşma yaparken 2 galibiyet 2 de mağlubiyet elde etti.