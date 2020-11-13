Ali Hepşen kimdir, nereli? Prof. Dr. Ali Hepşen kitapları nelerdir?

Televizyon ekranlarında yayınlanan açık oturum programlarında yer alan isimlerden biri de Ali Hepşen'dir. Akademisyen Ali Hepşen hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Prof. Dr. Ali Hepşen kimdir?