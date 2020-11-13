Ali Hepşen kimdir, nereli? Prof. Dr. Ali Hepşen kitapları nelerdir?
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Ali Hepşen kimdir, nereli? Prof. Dr. Ali Hepşen kitapları nelerdir?

13.11.2020 20:15 | Son Güncelleme: 13.11.2020 20:18
Ali Hepşen kimdir, nereli? Prof. Dr. Ali Hepşen kitapları nelerdir?

Televizyon ekranlarında yayınlanan açık oturum programlarında yer alan isimlerden biri de Ali Hepşen'dir. Akademisyen Ali Hepşen hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Prof. Dr. Ali Hepşen kimdir?

Akademisyen Ali Hepşen'in eğitim hayatı, öğretim görevlisi olduğu yerler ve kitapları sizler için derledik.

Prof. Dr. ALİ HEPŞEN KİMDİR?

1978 yılında İzmir'de doğmuş, ilköğrenimini Tire Kurtuluş İlkokulunda, orta ve lise öğrenimini ise 1996 yılında İzmir Bornova Anadolu Lisesinde tamamlamıştır.

1997 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümüne girmiş, 2002 yılında mezun olmuştur.

Mezuniyetini takiben İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Finans Yüksek Lisans Programına başlamış ve 2004 yılında mezun olarak finans uzmanı unvanını almıştır.

2010 yılında aynı enstitüde doktora çalışmasını tamamlamış olup, doktor unvanını almıştır. 2012 yılında ise doçent unvanını almıştır.

2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalında göreve başlamış olan Ali Hepşen halen aynı kürsüde meslek hayatına devam etmektedir.

Uzmanlık alanları Finans Matematiği, Mali Tablolar Analizi, İşletme Finansı, Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, Risk Yönetimi ve Türev Ürünler, Gayrimenkul Finansmanı, Menkul Kıymet Analizi olup, ülkenin önde gelen kuruluşlarında çok sayıda kurumsal eğitim vermiştir.

ALİ HEPŞEN KİTAPLARI NELERDİR?

  • Gayrimenkul Degerleme Esaslari ve Finans Boyutu

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