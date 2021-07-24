Alexandru Cicaldau resmen Galatasaray'da
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Alexandru Cicaldau resmen Galatasaray'da

Alexandru Cicaldau resmen Galatasaray'da
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, Romanya'nın Universitatea Craiova takımından Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray, Romanya'nın Universitatea Craiova takımından Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, ilk dış transferini resmileştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Universitatea Craiova takımından Alexandru Cicaldau ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Romanya milli takımının formasını da giyen 24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Craiova formasıyla çıktığı 43 maçta 12 gol atıp 4 asist yapmıştı.

Alexandru Cicaldau resmen Galatasaray'da
Alexandru Cicaldau resmen Galatasaray'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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