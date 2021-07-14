Alexander Sörloth'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık
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Alexander Sörloth'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Haberler.com - Haberler | Spor

Şampiyonluk için kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, ismi Trabzonspor'la da anılan Alexander Sörloth'la temasa geçti. Norveçli futbolcunun da Fenerbahçe'nin ilgisinden memnun olduğu ve Leipzig'in kendisini göndermeye karar vermesi halinde sarı-lacivertli kulübe imza atabileceği öğrenildi.

Fenerbahçe henüz santrfor konusunda somut adım atmadı. Bunun nedeni ise transfer listesinde yer alan Alexander Sörloth ve Vedat Muriqi için kulüplerinin vereceği kararın beklenmesi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Sörloth'la aracılar vasıtası ile temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, "Leipzig beni gönderirse görüşebiliriz" cevabını aldı.

Alexander Sörtoth'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

YA SÖRLOTH YA DA MURIQI

Ancak 25 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye dönmesi halinde öncelik yapılan anlaşmalar gereği eski kulübü Trabzonspor'da bulunuyor. Bordo-mavililer, bir süredir hem Norveçli yıldız hem de Leipzig'le temas halinde. Fenerbahçe ise Sörloth ve Vedat Muriqi'ten birisini kiralık olarak kadrosuna katıp forvet transferini bitirmeyi hedefliyor.

Alexander Sörtoth'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

LEIPZIG HAYAL KIRIKLIĞI OLDU

Trabzon'daki 33 gol ve 10 asistlik performansı sonrası RB Leipzig'e transfer olan Sörloth, Alman ekibinde çıktığı 37 maçta sadece 6 gol ve 4 asist üreterek hayal kırıklığı yaratmıştı.

Alexander Sörloth'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık
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Haber Yorumları (1)
BERKAY VEREP: Formasını Ts Clubdan alabilirler.
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