Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçti
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Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçti

Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçti
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Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Alex Teixeira, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Teixeira; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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