Alex Teixeira'nın ailesiyle poz veren Josef de Souza transferin fitilini yaktı: Türkiye'de görüşürüz
Beşiktaş uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu, Alex Teixeira transferinde sona yaklaştı. Teixeira'nın kızı ve eşinin olduğu bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Josef de Souza'ya, Teixeira'nın ailesinden biri yorum yaptı. Bu yoruma, "Türkiye'de görüşürüz" şeklinde cevap veren Souza'nın bu hareketi transferde artık sona gelindiği şeklinde yorumlandı.
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Özellikle Alex Teixeira transferini bitirmek için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılarda, Josef de Souza'nın sosyal medyadan yaptığı hamle dikkat çekti.
SOSYAL MEDYADAN CEVAP VERDİ
Kişisel sosyal medya hesabından Teixeira'nın kızı ve eşinin olduğu bir fotoğrafı paylaşan Souza, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı. Alex Teixeira ile yakın arkadaş olan ve birlikte tatil yapan Brezilyalı orta saha, yıldız oyuncunun ailesinden birinin paylaşımına sosyal medyadan cevap verdi. Souza, verdiği cevapta "Türkiye'de görüşürüz" ifadelerini kullandı.