Alex Teixeira'nın ailesiyle poz veren Josef de Souza transferin fitilini yaktı: Türkiye'de görüşürüz

Beşiktaş uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu, Alex Teixeira transferinde sona yaklaştı. Teixeira'nın kızı ve eşinin olduğu bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Josef de Souza'ya, Teixeira'nın ailesinden biri yorum yaptı. Bu yoruma, "Türkiye'de görüşürüz" şeklinde cevap veren Souza'nın bu hareketi transferde artık sona gelindiği şeklinde yorumlandı.