Alex Teixeira, Beşiktaş'ta! Yıldız futbolcunun birkaç gün içinde İstanbul'da olması bekleniyor
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Alex Teixeira, Beşiktaş'ta! Yıldız futbolcunun birkaç gün içinde İstanbul'da olması bekleniyor

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Beşiktaş uzun süredir peşinde olduğu Alex Teixeira'yı renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Dünyaca ünlü futbolcunun birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Alex Teixeira transferinde sona geldi. Siyah-beyazlılar, Breizlyalı futbolcuyla her konuda anlaşmaya vardı.

SÖZLEŞME 2+1 YILLIK

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Alex Teixeira ile 2+1 yıllık sözleşmenin ödeme planı ve şartlarında anlaşmayı sağladı. Yıldız oyuncunun birkaç gün içinde İstanbul'da olması bekleniyor.

Alex Teixeira, Beşiktaş'ta! Yıldız futbolcunun birkaç gün içinde İstanbul'da olması bekleniyor
Alex Teixeira, Beşiktaş'ta! Yıldız futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak
Alex Teixeira, Beşiktaş'ta! Yıldız futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak
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