Alex Teixeira, Beşiktaş'ı açıkladı
Beşiktaş'ın 3 yıllık anlaşma sağladığı Brezilyalı 10 numara Alex Teixeira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Siyah-beyazlı kulübe transferini resmen açıkladı.
Beşiktaş'ın 3 yıllık anlaşma sağladığı Brezilyalı 10 numara Alex Teixeira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Siyah-beyazlı kulübe transferini resmen açıkladı.
Beşiktaş forması giydiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Teixeira, arkasına Beşiktaş marşını ekledi. Brezilyalı hücum oyuncusu, pazartesi günü İstanbul'a gelecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş