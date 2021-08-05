Alex Teixeira, Beşiktaş'ı açıkladı
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Alex Teixeira, Beşiktaş'ı açıkladı

Alex Teixeira, Beşiktaş'ı açıkladı
Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın 3 yıllık anlaşma sağladığı Brezilyalı 10 numara Alex Teixeira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Siyah-beyazlı kulübe transferini resmen açıkladı.

Beşiktaş'ın 3 yıllık anlaşma sağladığı Brezilyalı 10 numara Alex Teixeira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Siyah-beyazlı kulübe transferini resmen açıkladı.

Beşiktaş forması giydiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Teixeira, arkasına Beşiktaş marşını ekledi. Brezilyalı hücum oyuncusu, pazartesi günü İstanbul'a gelecek.


Alex Teixeira, Beşiktaş'ı açıkladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş

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