Alex Teixeira ateşi yaktı! Brezilyalı yıldızın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı
Beşiktaş taraftarı muradına ermek üzere. Siyah-Beyazlılar kadrosuna katmak için uzun uğraş verdiği Alex Teixeira'yı artık açıklamaya hazırlanıyor. Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı 'Kartal' paylaşımıyla ilk haberi kendisi verdi. Teixeira'nın bu paylaşımı Siyah-Beyazlı taraftarları heyecana soktu.
Kara Kartal Alex Teixeira'da sona geldi. Siyah-Beyazlı taraftarların sosyal medya hesabını ablukaya aldığı Brezilyalı yıldızın bir kez daha Kartal kanatları önünde poz vermesi, adeta transferin habercisi oldu.
4 SAATTE 20 BİNDEN FAZLA BEĞENİ
Sabah saatlerinde 'Kartal' paylaşımı yapan Alex Teixeira, 4 saatte 20 binden fazla beğeni aldı. Paylaşımın altı 'Come To Beşiktaş' sloganıyla doldu taştı.
3 MİLYON EURO ALACAK
31 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun 3 milyon eurodan 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtiliyor. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu için tapu ücreti ödenmeyecek olması Siyah-Beyazlılar'ın transferde kozu oldu.