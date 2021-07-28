Alex Teixeira ateşi yaktı! Brezilyalı yıldızın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı
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Alex Teixeira ateşi yaktı! Brezilyalı yıldızın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

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Beşiktaş taraftarı muradına ermek üzere. Siyah-Beyazlılar kadrosuna katmak için uzun uğraş verdiği Alex Teixeira'yı artık açıklamaya hazırlanıyor. Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı 'Kartal' paylaşımıyla ilk haberi kendisi verdi. Teixeira'nın bu paylaşımı Siyah-Beyazlı taraftarları heyecana soktu.

Kara Kartal Alex Teixeira'da sona geldi. Siyah-Beyazlı taraftarların sosyal medya hesabını ablukaya aldığı Brezilyalı yıldızın bir kez daha Kartal kanatları önünde poz vermesi, adeta transferin habercisi oldu.

4 SAATTE 20 BİNDEN FAZLA BEĞENİ

Sabah saatlerinde 'Kartal' paylaşımı yapan Alex Teixeira, 4 saatte 20 binden fazla beğeni aldı. Paylaşımın altı 'Come To Beşiktaş' sloganıyla doldu taştı.

Alex Teixeira ateşi yaktı! Brezilyalı yıldızın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

3 MİLYON EURO ALACAK

31 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun 3 milyon eurodan 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtiliyor. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu için tapu ücreti ödenmeyecek olması Siyah-Beyazlılar'ın transferde kozu oldu.

Alex Teixeira ateşi yaktı! Brezilyalı yıldızın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı
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