Alex Teixeira ateşi yaktı! Brezilyalı yıldızın paylaşımı Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Beşiktaş taraftarı muradına ermek üzere. Siyah-Beyazlılar kadrosuna katmak için uzun uğraş verdiği Alex Teixeira'yı artık açıklamaya hazırlanıyor. Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı 'Kartal' paylaşımıyla ilk haberi kendisi verdi. Teixeira'nın bu paylaşımı Siyah-Beyazlı taraftarları heyecana soktu.