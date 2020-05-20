Alex Song'un Barcelona Formasıyla En İyi Anları 2012-13 sezonunda Tito Vilanova yönetimindeki A takım kadrosuyla Katalan ekibin formasını 34 kez giyen Alex Song, Gerardo Martino'nun 2013-14 sezonu kadrosunda da 31 kez forma giymişti. Toplamda 65 maça çıkan tek golünü Real Zaragoza karşısında attı.

2012-13 sezonunda Tito Vilanova yönetimindeki A takım kadrosuyla Katalan ekibin formasını 34 kez giyen Alex Song, Gerardo Martino'nun 2013-14 sezonu kadrosunda da 31 kez forma giymişti. Toplamda 65 maça çıkan tek golünü Real Zaragoza karşısında attı. Kaynak: Dugout