Alex de Souza, Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Ali Koç'a başarılar diledi
Fenerbahçe'de tek aday olarak girdiği seçimlerde Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi. Sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Koç'u tebrik etti. Alex paylaşımında, "Başkan Ali Koç, yeni yönetim döneminizde başarılar dilerim. Önümüzdeki 3 senenin ilerleme ve bir çok zaferlerle dolu olmasını temenni eder, ülkem Brezilya'dan tebriklerimi ve desteklerimi sunarım" ifadelerini kullandı. Taraftarların büyük ilgisini çeken paylaşıma binlerce beğeni geldi.
Fenerbahçe'de 2. Ali Koç dönemi başladı. Sarı-lacivertlilerin efsanesi Alex de Souza, yeni döneminde Ali Koç'a başarılar diledi.
"YENİ YÖNETİM DÖNEMİNİZDE BAŞARILAR DİLERİM"
Alex de Souza yaptığı paylaşımda, "Başkan Ali Koç, yeni yönetim döneminizde başarılar dilerim. Önümüzdeki 3 senenin ilerleme ve bir çok zaferlerle dolu olmasını temenni eder, ülkem Brezilya'dan tebriklerimi ve desteklerimi sunarım" ifadelerine yer verdi.