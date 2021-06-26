Alex de Souza, Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Ali Koç'a başarılar diledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alex de Souza, Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Ali Koç'a başarılar diledi

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de tek aday olarak girdiği seçimlerde Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi. Sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Koç'u tebrik etti. Alex paylaşımında, "Başkan Ali Koç, yeni yönetim döneminizde başarılar dilerim. Önümüzdeki 3 senenin ilerleme ve bir çok zaferlerle dolu olmasını temenni eder, ülkem Brezilya'dan tebriklerimi ve desteklerimi sunarım" ifadelerini kullandı. Taraftarların büyük ilgisini çeken paylaşıma binlerce beğeni geldi.

Fenerbahçe'de 2. Ali Koç dönemi başladı. Sarı-lacivertlilerin efsanesi Alex de Souza, yeni döneminde Ali Koç'a başarılar diledi.

"YENİ YÖNETİM DÖNEMİNİZDE BAŞARILAR DİLERİM"

Alex de Souza yaptığı paylaşımda, "Başkan Ali Koç, yeni yönetim döneminizde başarılar dilerim. Önümüzdeki 3 senenin ilerleme ve bir çok zaferlerle dolu olmasını temenni eder, ülkem Brezilya'dan tebriklerimi ve desteklerimi sunarım" ifadelerine yer verdi.

Alex de Souza, Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Ali Koç'a başarılar diledi
Alex de Souza, Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Ali Koç'a başarılar diledi
Rıdvan Dilmen, Ali Koç ile Aziz Yıldırım'a barışma çağrısında bulundu
Rıdvan Dilmen, Ali Koç ile Aziz Yıldırım'a barışma çağrısında bulundu
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, eşi Nevbahar Demirağ'la birlikte oyunu kullandı
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, eşi Nevbahar Demirağ'la birlikte oyunu kullandı
Ali Gülhan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Sedat Peker Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Şevval Şahin Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım
Spor Cristiano Ozan Tufan Şenol Güneş Okay Yokuşlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alex de Souza, Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Ali Koç'a başarılar diledi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 21:38:03. #1.15#

title