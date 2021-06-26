Alex de Souza, Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Ali Koç'a başarılar diledi

Fenerbahçe'de tek aday olarak girdiği seçimlerde Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi. Sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Koç'u tebrik etti. Alex paylaşımında, "Başkan Ali Koç, yeni yönetim döneminizde başarılar dilerim. Önümüzdeki 3 senenin ilerleme ve bir çok zaferlerle dolu olmasını temenni eder, ülkem Brezilya'dan tebriklerimi ve desteklerimi sunarım" ifadelerini kullandı. Taraftarların büyük ilgisini çeken paylaşıma binlerce beğeni geldi.