Aleksandar Kolarov'dan Harika Frikik
2011 ile 2017 yılları arasında Manchester City forması giyen sol bek Aleksandar Kolarov, alışık olduğumuz frikik gollerinden bir tanesini 2013-14 sezonunda Leicester City'e karşı Lig Kupası mücadelesinde kaydetti.
24.12.2019 20:17 | Son Güncelleme: 24.12.2019 20:17
2011 ile 2017 yılları arasında Manchester City forması giyen sol bek Aleksandar Kolarov, alışık olduğumuz frikik gollerinden bir tanesini 2013-14 sezonunda Leicester City'e karşı Lig Kupası mücadelesinde kaydetti.
Kaynak: Dugout
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