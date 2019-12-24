Haberler » Spor » Aleksandar Kolarov'dan Harika Frikik - Spor

Aleksandar Kolarov'dan Harika Frikik

2011 ile 2017 yılları arasında Manchester City forması giyen sol bek Aleksandar Kolarov, alışık olduğumuz frikik gollerinden bir tanesini 2013-14 sezonunda Leicester City'e karşı Lig Kupası mücadelesinde kaydetti.

24.12.2019 20:17 | Son Güncelleme: 24.12.2019 20:17

2011 ile 2017 yılları arasında forması giyen sol bek , alışık olduğumuz frikik gollerinden bir tanesini 2013-14 sezonunda Leicester City'e karşı Lig Kupası mücadelesinde kaydetti.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler