Albayrak çiftine sosyal medyada çirkin saldırı: İstanbul'da 1 kişi daha gözaltına alındı HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın çocuk sevincine sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili İstanbul'da bir kişi daha gözaltına alındı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın çocuk sevincine sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili İstanbul'da bir kişi daha gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çirkin paylaşımlarda bulunan sosyal medya hesapları tespit edildi. Yapılan soruşturmada İstanbul'da 5 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltında olan 5 kişiden dördü serbest bırakılırken, 1 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltında olan 2 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA