Albaraka Türk Yayıncılık İşine Girdi

Albaraka Türk, 3,5 milyon lira sermaye ile Albaraka Kültür-Sanat ve Yayıncılık adı altında yeni bir şirket kurdu.

Albaraka Türk, "Albaraka Kültür-Sanat ve Yayıncılık AŞ" unvanlı bir şirket kurulmasına karar verdi.

KAP'A AÇIKLAMA YAPTI

Şirketten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bankamız Yönetim Kurulu'nun 22 Aralık 2017 tarihli toplantısında; Albaraka Kültür-Sanat ve Yayıncılık AŞ unvanıyla bir şirketin kurulmasına, şirket sermayesinin 3.540.000 TL olmasına ve şirketin kuruluşuna ilişkin tüm faaliyetlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir"

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