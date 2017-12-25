Albaraka Türk Yayıncılık İşine Girdi

Albaraka Türk, "Albaraka Kültür-Sanat ve Yayıncılık AŞ" unvanlı bir şirket kurulmasına karar verdi.

KAP'A AÇIKLAMA YAPTI

Şirketten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bankamız Yönetim Kurulu'nun 22 Aralık 2017 tarihli toplantısında; Albaraka Kültür-Sanat ve Yayıncılık AŞ unvanıyla bir şirketin kurulmasına, şirket sermayesinin 3.540.000 TL olmasına ve şirketin kuruluşuna ilişkin tüm faaliyetlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir"