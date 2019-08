Albaraka Türk ICD ile murabaha sözleşmesi imzaladı

21.08.2019 12:45

Albaraka Türk İslam Kalkınma Bankası Grubu'nun özel sektör kolu olan The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) ile 40 milyon dolar tutarında murabaha sözleşmesi imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamada, murabaha sözleşmesinin Türkiye'de KOBİ'lerin büyüme ve verimliliğini desteklemek üzere, ICD CEO'su Ayman Sejiny ve Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku tarafından imzalandığı belirtildi.

Sejiny, İslami Finans Kuruluşlarını desteklemenin ve ICD stratejisinin temel direklerinden biri olarak, yerel finans kuruluşlarıyla ortaklık yoluyla, İslam Hukukuna uygun finansman imkanlarını, özellikle KOBİ'ler olmak üzere özel sektör işletmelerine yönlendirmenin önemini de vurguladı.

Konuyla ilgili yorumda bulunan Utku da, "ICD gibi çok-taraflı, saygın bir kalkınma kurumu ortağı ile imzalanan Murabaha sözleşmesi, ekonomimizin önemli bir parçasını temsil eden Türk KOBİ işletmelerinin dayanıklılığında rol oynayan yatırımcı inancının bir göstergesidir" dedi.

Kaynak: DHA