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Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi, Roma’da

Albaraka Türk, kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi'ni İtalya'nın başkenti Roma'da sanatseverlerle buluşturdu.

23.12.2019 00:03 | Son Güncelleme: 23.12.2019 00:03
Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi, Roma’da

, kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi'ni 'nın başkenti 'da sanatseverlerle buluşturdu. Roma Yunus Emre Enstitüsünde süren sergi, 24 Aralık tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: Dunya.com

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