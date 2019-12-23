Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi, Roma’da
Albaraka Türk, kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi'ni İtalya'nın başkenti Roma'da sanatseverlerle buluşturdu.
23.12.2019 00:03 | Son Güncelleme: 23.12.2019 00:03
Albaraka Türk, kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi'ni İtalya'nın başkenti Roma'da sanatseverlerle buluşturdu. Roma Yunus Emre Enstitüsünde süren sergi, 24 Aralık tarihine kadar ziyarete açık olacak.
Kaynak: Dunya.com