Alanyasporlu Welinton, Beşiktaş'la görüşmek için İstanbul'a geliyor Beşiktaş'ın stoper listesindeki ilk isim Welinton, siyah-beyazlı takımla bir kez daha görüşmek için İstanbul'a geliyor. Beşiktaş ile Welinton arasındaki son detaylar belirlendikten sonra Alanyaspor'la son pazarlıklar yapılacak.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Alanyaspor'un savunma oyuncusu Welinton, siyah-beyazlı takıma transferini görüşmek için İstanbul'a geliyor. Siyah-beyazlı yöneticilerin daha önce bir alışveriş merkezinde görüşme yaptığı Welinton, Beşiktaş'a transferinin son detaylarını görüşmek için saat 16:00'da İstanbul'da olacak. ALANYA'YLA SON PAZARLIKLAR YAPILACAK Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği Welinton ile son detaylar görüşülecek. Siyah-beyazlı yöneticiler, Welinton ile tüm detayları görüşüp anlaşmasının ardından Alanyaspor'la transferin şartları belirlenecek. Alanyaspor, Beşiktaş'tan bu transfer için Fatih Aksoy'u takas olarak isterken, iki kulüp arasında son pazarlıklar yapılacak. Welinton'un hafta başı Beşiktaş'a imza atması ve yeni sezon kampında yer alması bekleniyor.