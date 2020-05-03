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Alanyaspor yarın topbaşı yapacak

Alanyaspor yarın topbaşı yapacak
03.05.2020 17:58 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:58

Liglerin başlaması için geri sayım sürerken Aytemiz Alanyaspor'un da programı netleşmeye başladı.

Liglerin başlaması için geri sayım sürerken Aytemiz Alanyaspor'un da programı netleşmeye başladı. Turuncu yeşilli takım 4 Mayıs'ta Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde toplanacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ligler ertelendi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in yaptığı toplantılar sonrası Süper Lig'in haziran ayında başlaması beklenirken, takımlar da bir bir birlikte yapacakları idmanlara başlıyor. 

Aytemiz Alanyaspor Kulübü de Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde hazırlıklarına 4 Mayıs (yarın) itibariyle Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gruplar halinde başlayacak. Takımın başarılı yıldızlarından Efecan Karaca da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takımın yarın toplanacağını duyurdu. 

 


Kaynak: DHA

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